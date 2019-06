Autoridades identifican al autor y las víctimas del tiroteo de Virginia Beach

EFE

Washington

Las autoridades estadounidenses identificaron hoy al autor y las víctimas del tiroteo que ocurrió este viernes en oficinas municipales de la localidad de Virginia Beach (Virginia), que dejó al menos 13 muertos, entre ellos el atacante, y cuatro heridos.



"Dewayne Craddock, de 40 años, fue el autor. Solo diremos su nombre una vez", dijo el gestor municipal de Virginia Beach, Dave Hansen, en una rueda de prensa en la localidad estadounidense.



El presunto autor de la masacre, que murió después de un intercambio de disparos con la policía local, utilizó una pistola y un rifle con "múltiples revistas" que fueron adquiridos legalmente.



Craddock era empleado desde hacía 15 años del Departamento de Obras Públicas de la ciudad y, según medios locales, estaba a punto de ser despedido.



Otras informaciones de la zona apuntaron que el presunto autor del tiroteo tenía un pasado militar, aunque las fuentes oficiales no confirmaron ese detalle.



El jefe de la Policía de Virginia Beach, James Cervera, explicó ayer que el sospechoso entró al edificio poco después de las 16.00 horas local (20.00 GMT) y empezó a "disparar indiscriminadamente".



Las autoridades hallaron cuerpos en tres pisos diferentes del edificio y en el estacionamiento.



Según Cervera, el atacante falleció después de enfrentarse a dos agentes que ingresaron al lugar.



Entre los heridos se encuentra uno de los policías, que salvó su vida gracias al chaleco antibalas.



Cervera tampoco informó sobre cuánto duró tiroteo y pidió comprensión, al indicar que se trata de una "escena enorme".



Por su parte, Hansen señaló que todas las víctimas mortales del tiroteo, excepto una, eran trabajadores de la ciudad.



Hansen identificó a los once empleados municipales fallecidos como: Laquita Brown; Tara Gallagher; Mary Louise Gayle; Alexander Gusev; Katherine Nixon; Richard Nettleton; Christopher Kelly Rapp; Ryan Keith Cox; Jashua Hardy; Michelle Langer; y Robert Williams.



Asimismo, el contratista que murió fue identificado como Herbert Snelling.



Pese al elevado número de víctimas, el tiroteo en Virginia Beach no está entre los más mortíferos de la historia de EE.UU.



El peor de ellos ocurrió en Las Vegas (Nevada) el 1 de octubre de 2017, cuando un hombre abrió fuego desde la habitación de un hotel contra una multitud que asistía a un concierto matando a 58 personas antes de acabar con su vida.



Un año antes, el 12 de junio de 2016, un hombre asesinó a 49 personas y después se suicidó en un club gay de la ciudad de Orlando (Florida).



El tercer tiroteo más mortífero ocurrió en abril de 2007 en un campus de la Universidad Politécnica del estado de Virginia, conocida como Virginia Tech, cuando el estudiante Seung-Hui Cho mató a 32 personas antes también de suicidarse.