Miles de israelíes le exigen a Netanyahu que respete la democracia

EFE

Jerusalén

Miles de israelíes tomaron ayer las calles en Tel Aviv para exigir al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, que respete la democracia y en protesta contra los intentos de aprobar leyes que le darían inmunidad personal o limitarían el poder del Tribunal Supremo.

"Delante de nuestros ojos hay una persona que intenta reemplazar el gobierno del pueblo con el gobierno unipersonal e intenta esclavizar a toda una nación por los intereses de un solo hombre", denunció en su discurso el líder del partido opositor Azul y Blanco, Benny Gantz, según la emisora Kan.

Yair Lapid, el número dos de Azul y Blanco, explicó al Canal 12 de noticias que el acto no es una cuestión de derechas o de izquierdas sino un acto de protesta contra los esfuerzos del primer ministro de "evitar ir a la cárcel", mientras que la diputada del izquierdista Meretz Tamar Zanzberg advirtió en el acto: "No hay rey en Israel. Nosotros somos el Estado, no Netanyahu".

Miles de ciudadanos acudieron a la convocatoria de los partidos opositores -Azul y Blanco, Laborista y Meretz- tras las noticias sobre las negociaciones que Netanyahu lleva a cabo con otros partidos para formar un Gobierno de coalición, después de ganar las elecciones generales en abril.

Los pactos que están encima de la mesa incluirían, según se ha filtrado, fórmulas para garantizarle la inmunidad o impedir que sea juzgado en tres casos de corrupción en los que la Fiscalía ha anunciado que le imputará.

Además, también se negociaría el apoyo a una norma legal que impida que el Tribunal Supremo pueda anular legislaciones aprobadas por el Parlamento que considere contrarias a las leyes o derechos fundamentales.

El jefe del Ejecutivo tiene hasta el martes para anunciar que tiene suficiente apoyo para gobernar y, de no hacerlo, el presidente, Reuvén Rivlin, podría encargar la formación del gobierno a otro candidato, probablemente Gantz, líder del segundo partido más votado.

"Paremos la Ley de Inmunidad, un escudo defensivo para la democracia", se leía en el cartel principal del mitin, que se celebra frente al Museo de Tel Aviv y en el que decenas de manifestantes llevaban el tradicional sombrero turco "fez", en un mensaje para exigir a Netanyahu que "no convierta Israel en la Turquía de Erdogán" en alusión al autoritario presidente turco.