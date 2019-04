Trump defiende a la Asociación Nacional del Rifle ante pesquisa de Nueva York

EFE

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió hoy a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), después de que la Fiscalía General de Nueva York haya iniciado una investigación en torno a sus finanzas, y catalogó esta pesquisa de "asedio".



"La NRA está bajo el asedio de (el gobernador de Nueva York, Andrew) Cuomo y la Fiscalía General del estado de Nueva York, quienes están utilizando ilegalmente el aparato legal del estado para derribar y destruir a esta organización tan importante", apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter.



Asimismo, el mandatario reclamó a la fiscalía neoyorquina, que ya ha enviado una orden a la NRA pidiendo que se preserven documentos de interés, que detenga "la lucha interna".



La portavoz de la fiscalía, Kelly Donnelly, confirmó este domingo que como parte de dicha investigación a la NRA la fiscalía emitió también citaciones, pero no explicó de qué se trata y no dio más detalles.



Sin embargo, el diario "The Wall Street Journal" informó de que la fiscalía envió el documento legal a la Asociación Nacional del Rifle el pasado viernes con la intención de investigar una presunta mala conducta financiera.



El periódico recordó que la investigación surge en medio de problemas internos en el organismo entre el presidente del grupo, el exmilitar Oliver North, y el director ejecutivo, Wayne LaPierre, después de que el primero acusara al segundo de mala conducta financiera.



La situación entre ambos llevó a que el sábado North anunciara su salida del cargo que ocupa desde mayo de 2018.



North envió una carta que fue leída durante la convención de la Asociación en Indianápolis, en la que manifestó que esperaba haber sido renominado a un segundo término de un año en la presidencia. "Pero he sido informado de que eso no ocurrirá", le citó el diario.



Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha sido un firme defensor de la NRA e incluso participó el año pasado en la convención anual de la organización, a cuyos miembros definió como "verdaderos patriotas" y reforzó la defensa de las armas como "un derecho de libertad".