Vuelve el concurso fotográfico “Enfoque Fauna” en su tercera edición

El Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano” lanzó la tercera edición del concurso fotográfico “Enfoque Fauna”, una iniciativa que promueve el conocimiento, la valoración y la conservación de la biodiversidad a través del arte de la fotografía.

Dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años residentes en la República Dominicana, el concurso invita a capturar la diversidad de la fauna en su entorno natural, resaltando la importancia de las especies silvestres y su conservación.

Los participantes podrán someter fotografías de animales silvestres, tomadas con dispositivos móviles o cámaras fotográficas, fomentado así la creatividad y el acceso inclusivo a la participación.

Las imágenes seleccionadas formarán parte de una exposición temporal en el Museo, donde el público podrá apreciar el talento de los participantes y la riqueza natural del país.

Asimismo, se premiarán las tres mejores propuestas, reconociendo la calidad técnica, artística y el mensaje ambiental de las obras.

El primer lugar recibirá un premio de RD$100,000, además de una beca de estudios en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC); el segundo lugar obtendrá RD$60,000, y una beca en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA); y el tercer lugar obtendrá RD$40,000, junto a una beca en el ITLA.

De igual manera, se otorgarán cuatro menciones especiales, las cuales recibirán becas de estudio en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

ESPACIO DE EXPRESIÓN

El concurso “Enfoque Fauna” se ha consolidado como un espacio de expresión para jóvenes, contribuyendo al fortalecimiento de la educación ambiental y la sensibilización sobre la protección de la biodiversidad.

Las bases del concurso, así como las fechas de entrega y demás informaciones, estarán disponibles en la página web oficial del museo y sus redes sociales. Para más información, pueden acceder a: mnhn.gob.do/educacion/enfoque-fauna