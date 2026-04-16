Puentes botánicos 2026: un hito para la ciencia dominicana

El Jardín Botánico Nacional (JBN) acoge del 20 al 24 de abril próximos el congreso Puentes Botánicos 2026. Se esperan especialistas de más 31 países. El comité directivo del evento responde para Listín Diario algunas preguntas sobre uno de los eventos científicos más esperados del año.

LD. ¿Qué significa para la ciencia dominicana convertirse en el foco mundial de la Botánica estos días?

Convertirse en sede del Congreso Puentes Botánicos 2026 representa un hito para la ciencia dominicana, ya que posiciona al país como un referente regional en investigación botánica y conservación de la biodiversidad. Este evento no solo visibiliza el trabajo científico nacional, sino que también fomenta el intercambio de conocimientos, fortalece redes internacionales de investigación y promueve el desarrollo científico en áreas clave como la taxonomía, la ecología y la conservación de plantas.

LD. ¿Más o menos cuántas actividades expositivas se realizarán?

Durante el congreso se estarán desarrollando más de 125 trabajos científicos, lo que incluye 62 presentaciones orales, 49 pósters, una conferencia magistral, un simposio, un panel y ocho talleres teóricos-prácticos. Se proyecta una agenda dinámica, lo que garantiza una amplia diversidad de temas y enfoques.

Equipo directivo de Puentes Botánicos 2026.Cortesía JBN

LD. ¿Quiénes participan en el congreso?

El congreso reúne una comunidad diversa de profesionales y apasionados por la botánica, entre ellos botánicos y taxónomos; investigadores y científicos ambientales; biólogos y ecólogos, estudiantes universitarios y de posgrado, técnicos de herbarios y jardines botánicos, gestores ambientales y conservacionistas.

Este carácter multidisciplinario permite un enfoque integral del estudio y conservación de las plantas.

ALGO DEL PROGRAMA El 21 de abril se realizarán las conferencias “El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso: cincuenta años de historia y acervo científico “, a cargo de Teodoro Clase (9:00 a.m.) y “Estrategias globales y caribeñas para la conservación de plantas”, con Chad Washbur (9:45 a.m.)

LD. ¿A cuántas personas esperan reunir? ¿Está abierto al público?

El congreso tiene inscritas más de 200 personas, incluyendo asistentes nacionales e internacionales. El congreso mantiene un enfoque académico, pero sí está abierto al público interesado, especialmente estudiantes, profesionales y personas vinculadas al área ambiental, previo registro.

LD. Todos los temas incluidos en el programa son importantes, pero ¿cuáles merecen una atención especial?

Aunque todos los temas son relevantes, destacan especialmente: delimitación de especies y taxonomía integrativa, conservación de la flora del Caribe, cambio climático y su impacto en los ecosistemas, restauración ecológica, uso sostenible de los recursos vegetales, biodiversidad y endemismo en islas...

Estos temas son clave para enfrentar los desafíos ambientales actuales.