Michela Izzo: “El Observatorio (de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas) constituye un mecanismo de control social constructivo”

En el último Encuentro Verde, la directora de Guakía Ambiente, la ambientalista Michela Izzo, reflexionó sobre el papel que jugará el Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas y los problemas que ameritan una intervención urgente.

LD: A partir de enero de 2024, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas acordaron la creación del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, ¿qué aportes ha realizado la Coalición a favor del medio ambiente?

IZZO: La Coalición surgió de la Mesa de Diálogo para la Reforma Ambiental, que fue lanzada, junto con otras 16 mesas de diálogo, para discutir, de manera amplia y democrática, los principales desafíos ambientales del país, con el propósito de identificar, colectivamente, soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Frente al riesgo de ver anulados los esfuerzos del sector social de ver concretados los propósitos con los cuales había sido lanzada la mesa de diálogo, un grupo de asociaciones ambientalistas con amplia trayectoria promovió la creación de un espacio de trabajo más articulado con el Ministerio de Medio Ambiente. Como resultado y con la intervención directa del presidente de la República, Luis Abinader, se conformó la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, la cual, a partir de ese momento, siguió su labor de la mano con el MIMARENA, teniendo como objetivo fortalecer la implementación de la política ambiental en el país, con especial enfoque en las áreas protegidas.

Desde su creación, la Coalición ha realizado aportes significativos en favor del medio ambiente, entre los que destacan:

. Fortalecimiento del diálogo Estado-sociedad civil, promoviendo una interlocución más estructurada y continua con el MIMARENA.

. Acompañamiento técnico y veeduría social en la implementación de políticas públicas ambientales, especialmente en lo relativo a las áreas protegidas.

. Incidencia en la priorización de problemáticas críticas, contribuyendo a visibilizar amenazas sobre territorios protegidos y a orientar acciones de respuesta.

. Articulación de actores clave del sector ambiental, consolidando una plataforma colectiva con capacidad de propuesta y seguimiento.

En conjunto, la Coalición ha contribuido a reforzar la gobernanza ambiental del país, con énfasis en la protección y manejo sostenible de las áreas protegidas.

Michela Izzo, directora de Guakía Ambiente.Julio César Peña

LD: ¿Cómo se realiza una verdadera labor de veeduría tomando en cuenta que mucho del trabajo que realizará el Observatorio le correspondería hacerlo al Ministerio de Medio Ambiente?

IZZO: Una verdadera labor de veeduría no sustituye ni duplica las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, sino que las complementa y fortalece desde una perspectiva independiente, técnica y basada en el interés público.

En este sentido, el Observatorio no ejerce funciones operativas ni regulatorias, que son propias del Estado, sino que se enfoca en:

- Monitoreo independiente del cumplimiento de políticas, normativas y compromisos ambientales, aportando una mirada externa que refuerza la transparencia.

- Sistematización y análisis de información, incluyendo datos territoriales, denuncias ciudadanas y evidencias técnicas, para identificar brechas y riesgos.

- Generación de alertas tempranas y recomendaciones, contribuyendo a una toma de decisiones más oportuna y fundamentada.

- Promoción de la rendición de cuentas, facilitando el acceso público a información comprensible y verificable.

- Canalización de la participación social, integrando las preocupaciones y aportes de comunidades y organizaciones en los procesos de seguimiento.

Lejos de representar una duplicación de funciones, la veeduría ejercida por el Observatorio constituye un mecanismo de control social constructivo, que fortalece la gobernanza ambiental, incrementa la confianza pública y contribuye a mejorar la efectividad de la gestión del Ministerio.

LD: ¿Cuáles problemas ambientales considera el Observatorio deben ser atendidos de manera urgente?

IZZO: Tomando en cuenta la complejidad de las problemáticas ambientales y de sus implicaciones económicas y sociales, el Observatorio debe de manera prioritaria abordar algunas temáticas clave para la sostenibilidad del territorio dominicano y la conservación de sus recursos naturales. Entre ellas es importante destacar las siguientes:

a) Presión y ocupación irregular en áreas protegidas. La expansión de asentamientos, actividades agrícolas y desarrollos no autorizados dentro de áreas protegidas está comprometiendo su integridad ecológica y la efectividad del sistema nacional de conservación.

b) Degradación de cuencas hidrográficas y fuentes de agua. La deforestación, el uso inadecuado del suelo y la contaminación están afectando la disponibilidad y calidad del agua, lo que representa un riesgo creciente para la seguridad hídrica del país.

c) Débil cumplimiento de la normativa ambiental. Persisten brechas significativas en la aplicación de la legislación vigente, incluyendo limitaciones en fiscalización, seguimiento y sanción, lo que reduce el efecto disuasivo de las normas.

d) Gestión insuficiente de información ambiental y monitoreo territorial. La falta de sistemas robustos de datos, monitoreo continuo y alertas tempranas limita la capacidad de prevenir daños ambientales y responder de manera oportuna.

e) Conflictos socioambientales en territorios vulnerables. El aumento de tensiones entre actividades productivas y conservación evidencia la necesidad de mecanismos más efectivos de ordenamiento territorial y diálogo multiactor.