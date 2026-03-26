Premio Nacional Ambiental 2026 reconocerá la sostenibilidad y la innovación en el país

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó el pasado martes el Premio Nacional Ambiental 2026, una iniciativa orientada a reconocer las mejores prácticas de protección ambiental, uso sostenible de los recursos naturales e innovación en materia de sostenibilidad en la República Dominicana.

Sustentado en el artículo 66 de la Ley General de Medio Ambiente (64-00), el galardón amplía su alcance respecto a ediciones anteriores —realizadas bajo el nombre de Premio Nacional de Producción Más Limpia— para integrar una visión más inclusiva que abarca no solo el sector productivo, sino también la investigación, la innovación y la gestión pública sostenible.

La coordinación del Premio Nacional Ambiental estará a cargo de la Dirección de Producción y Consumo Sostenible del Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad, con el apoyo de otras dependencias del Ministerio y posibles aliados del sector público y académico.

“Desde la Dirección de Producción y Consumo Sostenible impulsamos este premio como una plataforma para visibilizar y escalar iniciativas que están transformando la manera en que producimos, investigamos y gestionamos nuestros recursos. Apostamos a reconocer soluciones concretas que aporten valor ambiental y que puedan ser replicadas en todo el país”, expresó Carlos Daniel Taveras, director de esta dependencia

Categorías

El premio contará con cuatro renglones principales: Producción Más Limpia, dirigido al sector empresarial; Investigación, enfocado en el ámbito académico en niveles técnico, secundario y universitario; Innovación, abierto a personas, organizaciones y ONG que desarrollen soluciones a desafíos ambientales; y Gestión Institucional, destinado a entidades públicas que impulsen mejoras en su desempeño ambiental.

El proceso del premio se prolongará durante ocho meses estructurado en tres etapas: promoción y postulación de proyectos, evaluación técnica y selección de ganadores y, finalmente, la entrega de reconocimientos, prevista para diciembre de 2026.

Los participantes podrán optar por estatuillas, certificados y reconocimiento público, además de beneficios asociados al fortalecimiento de su reputación y cumplimiento ambiental.

En sus siete ediciones anteriores como Premio Nacional de Producción Más Limpia, este reconocimiento ha registrado más de 270 postulaciones, otorgando reconocimientos a iniciativas que han logrado reducir el consumo de agua y energía, disminuir emisiones de carbono, optimizar el manejo de residuos y fomentar el uso de energías renovables, contribuyendo significativamente a la sostenibilidad ambiental del país.