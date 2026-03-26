El Observatorio: conciencia vigilante del patrimonio natural

Responder por separado las tres preguntas formuladas por Listín Diario sería útil, pero insuficiente. El tema exige una mirada más amplia. No estamos ante un simple balance institucional ni ante una novedad administrativa. Estamos ante una de esas coyunturas en que una sociedad decide si se resigna a que el territorio sea troceado por la voracidad, o si levanta una inteligencia colectiva capaz de defender lo que le permite seguir siendo país. De eso trata, en el fondo, la historia de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y el sentido profundo del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas.

UNA HISTORIA DE VIGILANCIA Y RESISTENCIA

La Coalición no surge como un club de afinidades ni como una plataforma de ocasión. Surge de la necesidad. Nace en el contexto de las grandes presiones que acompañaron la discusión y aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, cuando se hizo evidente que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas podía ser desmontado por la vía de las excepciones interesadas, de los recortes convenientes, de la presión empresarial, de la indiferencia burocrática o del oportunismo político.

Desde entonces, la Coalición ha sido una conciencia vigilante: un tejido de científicos, académicos, juristas, activistas, educadores, organizaciones comunitarias y entidades ambientalistas que entendió algo elemental y decisivo: sin áreas protegidas no hay agua segura, no hay estabilidad climática, no hay productividad de suelos duradera, no hay biodiversidad, no hay turismo sostenible, no hay soberanía ecológica y, en sentido estricto, no hay futuro.

Su mérito principal ha sido transformar la indignación en argumento, la alarma en dato verificable y la denuncia en acción pública. En un país donde demasiadas veces se ha querido reducir la defensa ambiental a un gesto romántico o a una incomodidad para los negocios, la Coalición ha demostrado lo contrario: proteger el patrimonio natural no es oponerse al desarrollo; es impedir que el desarrollo se convierta en una maquinaria de autodestrucción. Ha logrado articular voces diversas: la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UASD, Grupo Jaragua, Acción Verde, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Fundación Moscoso Puello, organizaciones campesinas, juristas y otras entidades en una plataforma plural que no piensa idéntico en todo, pero coincide en lo esencial: el patrimonio natural de la República Dominicana no puede seguir siendo tratado como botín.

Ese ha sido, precisamente, uno de los mayores aportes de la Coalición a favor del medio ambiente: haber colocado en el centro del debate nacional la idea de que las áreas protegidas no son un lujo escénico ni una concesión a la sensibilidad verde, sino el motor silencioso de la economía real. Son las fábricas naturales del agua, los reguladores del clima, los grandes bancos de biodiversidad, los amortiguadores del desastre, los soportes de la fertilidad, los reservorios de paisaje y de belleza que sostienen incluso actividades que algunos presentan falsamente como enemigas de la conservación. La agricultura depende de ellas. El turismo depende de ellas. La seguridad hídrica del país depende de ellas.

Quien mutila un parque, rellena un humedal o destruye un manglar no está dañando una postal: está serruchando la rama ecológica sobre la que descansa la nación.

UNA COALICIÓN ABIERTA, NO UN CÍRCULO CERRADO

Conviene decirlo con claridad: la Coalición no es una entidad cerrada, petrificada ni regida por celos de membresía. Es un tejido vivo, una articulación voluntaria que se activa parcial o totalmente según el caso, la urgencia y las capacidades de cada uno. Precisamente por eso ha logrado reunir ciencia, territorio, comunidad, litigio, comunicación y presión moral sin perder diversidad ni independencia. Esa amplitud es una de sus fortalezas mayores.

Entre las organizaciones que la propia Coalición identifica como principales apoyos y entre las que han firmado documentos, participado en reuniones estratégicas o integrado etapas de este esfuerzo figuran la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Asamblea Nacional Ambiental, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Cúa Conservation Agency, la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, la Fundación Acción Verde, la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guakía Ambiente, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, Macorís Verde, el Movimiento Agroecológico Latinoamericano, MAELA, la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, SOSAmbienteRD, y, en la etapa más reciente de estructuración del Observatorio, la Fundación Dominicana de Derecho, Defensa y Educación Ambiental: la Coalición es más un cauce que un candado.

BATALLAS QUE EXPLICAN SU RAZÓN DE SER

Por eso la trayectoria de la Coalición debe leerse como una historia de defensa concreta. Ha estado en la primera línea cuando se ha intentado desfigurar Cotubanamá; cuando Valle Nuevo ha sido asediado por la agricultura de montaña y por la ilusión suicida de convertir la madre de las aguas en finca privada; cuando Sierra de Bahoruco ha padecido la agresión combinada del conuquismo, la tala y los intentos de legitimar, por vías judiciales o registrales, apropiaciones incompatibles con la Constitución; cuando Jaragua y el entorno de Bahía de las Águilas han sido codiciados por intereses que quisieran convertir el patrimonio colectivo en mercancía exclusiva; cuando Los Haitises ha sufrido ocupaciones y desmontes; cuando la Laguna Saladilla y sus manglares han sido golpeados; cuando los humedales de Samaná y de Las Terrenas han sido puestos bajo presión por un turismo mal concebido; cuando el Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo ha debido defenderse frente a la lógica del hecho consumado; cuando el Cinturón Verde de Santo Domingo, aun sin formar parte del SINAP, ha sido tratado como un sobrante urbano disponible para la depredación; y cuando también ha sido necesario proponer nuevas figuras de protección o fortalecer las existentes, como ocurrió con Loma Los Siete Picos, con Hoyo del Pino y la restitución del Parque Nacional Manolo Tavárez Justo.

Aquí conviene subrayar algo que a menudo se olvida: la Coalición no solo denuncia. También piensa el país, propone categorías de protección, acompaña expedientes, discute límites, examina cartografías, vigila licencias, interpela sentencias, contribuye con informes y ayuda a construir una comprensión más madura de lo que significa gobernar un territorio insular, biodiverso y frágil. No es un actor reactivo en el sentido estrecho del término. Es, cada vez más, una reserva de inteligencia pública para la defensa del bien común.

DE ENERO DE 2024 A HOY: DEL ACUERDO A LA PUESTA EN MARCHA

De enero de 2024 a hoy, la historia entra en una nueva fase. El 2 de enero de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y la Coalición firmaron en el Palacio Nacional un acuerdo de colaboración que reconoció, de manera explícita, el valor de la auditoría social, la ciencia y la participación ciudadana en la defensa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No fue un gesto ornamental. Fue el reconocimiento de que el Estado necesita ojos que miren sin obediencia automática, memoria técnica para recordar lo que la prisa política quiere borrar y voz pública para decir lo que a veces la institucionalidad calla.

Pero después de la firma no vino el silencio. Apenas dos días más tarde, técnicos del Ministerio, fiscales de la Procuraduría Ambiental, académicos y ambientalistas realizaron en Las Terrenas una evaluación del manglar rojo degradado en el humedal Estillero, con participación de la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la UASD y organizaciones del territorio. El 17 de enero de 2024, la Coalición volvió a colocarse en la primera línea al denunciar un posible fraude millonario contra el Estado por reclamos de indemnización sobre una parte enorme del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, y algunas de sus entidades recurrieron en tercería ante el Tribunal Superior Administrativo. El 4 de abril de ese mismo año advirtió públicamente sobre nuevas amenazas: la propuesta de torres de alta tensión sobre el refugio de vida silvestre Cañón del río Gurabo; los fuegos de preparación de siembra en Los Haitises, Nalga de Maco, José del Carmen Ramírez y Sierra de Neiba; y el estancamiento o retroceso en los planes de rescate de Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco. Esa secuencia basta para desmontar cualquier idea de inmovilidad.

Luis Carvajal en el Encuentro Verde de LDLeonel Matos

Tampoco la interlocución institucional se detuvo. Hubo reuniones de trabajo, levantamientos de campo, acompañamientos a procesos judiciales, pronunciamientos públicos y una cadena de alertas técnicas que mantuvo vivos los conflictos ambientales más delicados. En mayo de 2024, el Ministerio informó que una gran intervención en Los Haitises terminó con 439 arrestos por conuquismo y otros delitos ambientales: una señal de la magnitud del deterioro que la sociedad ambientalista venía denunciando desde hacía años. En agosto de 2024, ya con Paíno Henríquez al frente del Ministerio, se reactivó la Mesa Interinstitucional para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales con participación de PROEDEMAREN, SENPA, la Comisión Ambiental de la UASD y representantes de la Coalición. Y hacia finales de 2024, en el balance público de las prioridades ambientales, voces del propio movimiento insistían en que seguían pendientes los grandes núcleos del problema: ausencia de una verdadera política de Estado en materia ambiental, expansión de capital sobre humedales y territorios frágiles, debilidad del monitoreo de agua y aire, e insuficiencia del ordenamiento territorial.

A comienzos de 2025 el proceso del Observatorio volvió a tomar impulso formal. En una reunión de más de cuatro horas celebrada en la sede del Ministerio, funcionarios y representantes de la Coalición discutieron casos críticos como Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, La Salcedoa, Loma Guaconejo y Hoyo del Pino, además de la situación de los guardaparques y la priorización de quince áreas protegidas para trabajo conjunto. Y, al mismo tiempo, las entidades que integran o han integrado la Coalición siguieron actuando en el territorio y en la opinión pública: la paralización del proyecto The Reef en Las Terrenas por daños a humedales y manglares, el rechazo a intentos de premiar ocupaciones en Dunas de Baní mediante una supuesta “delimitación”, la anulación de una indemnización fraudulenta en Cotubanamá, la alarma por decisiones judiciales capaces de abrir boquetes en Jaragua y, ya en marzo de 2026, el rechazo frontal a la idea de instalar una cárcel en Isla Beata. La juramentación del comité gestor del Observatorio en marzo de 2026 cierra, así, un primer tramo de este camino: no el de una Coalición que se ablanda, sino el de una vigilancia que logra arrancarle al Estado un espacio formal sin renunciar a su derecho de confrontarlo.

QUÉ SIGNIFICA HACER VEEDURÍA DE VERDAD

Aquí entra la segunda cuestión planteada por el periódico: ¿cómo se realiza una verdadera labor de veeduría cuando buena parte de ese trabajo le correspondería al propio Ministerio de Medio Ambiente? La respuesta es sencilla en su formulación, aunque exigente en la práctica: la veeduría verdadera no sustituye a la autoridad; la observa, la contrasta, la documenta, la interpela y, cuando procede, la acompaña. No es coadministración complaciente ni fiscalización ornamental. Es producción de conocimiento independiente, seguimiento sistemático, verificación de campo, lectura rigurosa de expedientes, capacidad de alerta temprana, pedagogía pública, monitoreo del cumplimiento legal y disposición a recurrir a la justicia cuando la institucionalidad falla o se corrompe.

Una veeduría de verdad se parece poco al comentario indignado de redes sociales. Requiere datos, mapas, expedientes, series de tiempo, conocimiento de los planes de manejo, comprensión de las categorías de protección, revisión de licencias y términos de referencia, lectura de sentencias, seguimiento a procesos catastrales, diálogo con comunidades, trabajo de campo, articulación con universidades y capacidad de comunicar sin simplificar en exceso. Requiere, además, algo más difícil: independencia moral. El observador no puede enamorarse del asiento que le dan en la mesa ni confundir acceso con compromiso de silencio. Si el Observatorio se convierte en una oficina simbólica, en una instancia burocrática más, en un espacio ninguneado por el Estado o, peor aún, en una estructura domesticada por el protocolo, habrá fracasado antes de comenzar.

Por eso conviene insistir en una idea central: el Observatorio no nació para aplaudir. Nació para ver mejor. Para producir información de acceso público. Para elevar el costo político y moral de las decisiones lesivas. Para ayudar a identificar riesgos antes de que el daño sea irreversible. Para advertir dónde se tuercen los procedimientos, dónde aparecen las “travesuras” con polígonos, títulos, licencias, límites, categorías de manejo o interpretaciones administrativas caprichosas. Para impedir que la opacidad administrativa se vuelva método. Y también, justo es decirlo, para reconocer y respaldar lo que se haga bien: una gestión ambiental seria necesita aliados críticos, no coros obedientes.

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En la próxima entrega: Las urgencias que ya no admiten maquillaje