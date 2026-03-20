El Concurso Nacional de Mieles celebra 25 años promoviendo la calidad y el consumo de la miel dominicana

El sector apícola de la República Dominicana se viste de gala al celebrar el 25 aniversario del Concurso Nacional de Mieles.

Durante un cuarto de siglo, este certamen ha sido el principal motor para estimular a apicultores y envasadores a elevar los estándares de pureza, sabor y presentación de uno de los productos más emblemáticos del campo dominicano.

Organizado tradicionalmente en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional por la Red Apícola Dominicana, el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) y la Dirección General de Ganadería (DGG), el concurso no solo premia la excelencia, sino que educa al consumidor sobre las propiedades nutricionales y la diversidad de sabores que ofrecen los microclimas de nuestra isla.

Hitos de 25 años de trayectoria

Fomento a la calidad. A lo largo de estas dos décadas y media, el concurso ha impulsado la transición hacia una producción más técnica y competitiva, permitiendo que la miel dominicana alcance mercados internacionales.

Diversidad de categorías. Los participantes compiten en renglones que destacan la riqueza visual y gustativa del producto, evaluando mieles claras, ámbar y oscuras.

Impacto económico y ambiental. Con una producción nacional que supera los 700,000 kilos, la apicultura se consolida como una fuente vital de sustento para miles de familias rurales y un pilar de la biodiversidad local, como una práctica sostenible que contribuye a la producción alimentaria y la conservación ambiental.

“Este 25 aniversario representa el esfuerzo acumulado de generaciones de apicultores que han apostado por la pureza de nuestro néctar”, destacaron representantes del comité organizador durante el lanzamiento de esta edición conmemorativa.

Este sábado 21

La edición de este año será celebrada el 21 de marzo a las 3:00 de la tarde en el salón multiuso de la Dirección General de Ganadería de la Ciudad Ganadera. Expertos catadores y el jurado técnico evaluarán más de 70 muestras provenientes de todas las regiones del país, reafirmando que la miel dominicana sigue siendo un referente de calidad mundial.

Sobre el Concurso Nacional de Mieles

Es la máxima competencia de la apicultura en República Dominicana. Su objetivo es incentivar la mejora continua en los procesos de cosecha y postcosecha, asegurando que el consumidor final reciba un producto 100% natural y con las mejores propiedades terapéuticas y energéticas.