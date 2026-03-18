El tercer festival “Bonsai y suiseki” será los días 21 y 22 de marzo en La Vega

La Embajada del Japón en la República Dominicana, el Centro Cultural Liriano y el Grupo de Comunicaciones Corripio organizan el tercer “Bonsai y Suiseki Fest”.

El evento será los días 21 y 22 de marzo en el Centro Cultural Liriano, ubicado en la autopista Duarte kilómetro 7 1/2, en La Vega.

La ceremonia de apertura, el sábado 21 a la 1:30 de la tarde, contará con la participación del embajador de Japón en República Dominicana, Hayakawa Osamu.

El bonsái es el arte de cultivar árboles en maceta en versión miniatura, mientras que el suiseki consiste en la apreciación de rocas naturalmente esculpidas.

Imagen de suiseki con su característica base de madera.istock

Ambas disciplinas tradicionales japonesas permiten conectar con la naturaleza, cultivar la paciencia, la disciplina y el respeto por el paso del tiempo.

Estas técnicas han ganado popularidad en todo el mundo como elementos de decoración y apreciación estética.

DETALLES La exposición estará abierta al público general el 21 de marzo, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; y el domingo 22 de marzo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Para más información, visite los perfiles @embajadajapon_rep.dominicana y @centroculturalliriano.

ACTIVIDADES

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de bonsái y suiseki, así como talleres de cultivo. Además, habrá una demostración de Iaido a cargo de la Federación Dominicana de Kendo e Iaido; una charla informativa sobre las becas de estudio del gobierno del Japón, impartida por Modesto Cruz, secretario general de la Asociación de Exbecarios; clases de origami y de idioma japonés; demostraciones de caligrafía japonesa y una sección dedicada a juguetes tradicionales japoneses, organizada en colaboración con voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

“La Embajada del Japón desea que este evento sea otra oportunidad para que el pueblo dominicano profundice su conocimiento de la cultura japonesa y se fortalezcan aún más los lazos de amistad entre ambos países”, informaron los organizadores en un comunicado de prensa.