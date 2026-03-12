¡Se buscan nuevos Campeones de la Tierra!

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) abrió el período de nominaciones para el premio Campeones de la Tierra 2026, el mayor reconocimiento ambiental de las Naciones Unidas.,

En esta edición, el galardón pone el foco en líderes que se destacan en la protección y conservación del océano.

El Pnuma informa que durante más de dos décadas, estos premios han resaltado el trabajo de pioneras y pioneros cuyo trabajo ha dado forma a las políticas y prácticas ambientales en todo el mundo.

“La edición de 2026 busca nominaciones de personas, organizaciones y gobiernos que estén impulsando esfuerzos para proteger y restaurar la salud del océano —un ámbito crucial para la estabilidad del clima, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible—“, señala el organismo internacional.

Las nominaciones están abiertas desde el 5 de marzo hasta el 15 de abril de 2026. Los galardonados serán anunciados a finales de este año.

El premio se enfocará en estas áreas clave: prevención de la contaminación; protección y restauración de ecosistemas; economías azules sostenibles; y ciencia, datos y cooperación.

¿Por qué el océano es esencial para la vida?

Estas grandes masas de agua cubren más del 70 % del planeta, absorben más del 90 % del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero y captan aproximadamente un tercio del dióxido de carbono liberado por la actividad humana.

Pese que el océano sustenta una economía azul valorada en más de 1,5 billones de dólares (vinculada a las vidas, culturas y sistemas alimentarios de millones de personas alrededor del mundo), solo el 15% de las zonas costeras permanece ecológicamente intacto, advierte el Pnuma.

“La contaminación, la pérdida de hábitats, el arrastre de sedimentos y las aguas residuales sin tratar están degradando los ecosistemas marinos, impulsando la pérdida de biodiversidad y amenazando a las comunidades que dependen del mar. La disponibilidad limitada de datos y la gobernanza fragmentada hacen que la acción coordinada sea aún más urgente”, apunta.