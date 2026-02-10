Pérdida de biodiversidad supone un riesgo para la economía

El crecimiento de la economía global se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora representa un riesgo crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar humano, indica un informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, en inglés).

El documento, que afirma que toda empresa depende de la biodiversidad y le impacta, fue divulgado en Manchester (noroeste de Inglaterra) tras ser aprobado por representantes de los más de 150 Gobiernos miembros de la IPBES durante la decimosegunda sesión del plenario del organismo.

El texto agrega que incluso las empresas cuya actividad no está basada en la naturaleza dependen, directa o indirectamente, de materiales o de la regulación de las condiciones ambientales.

El Informe sobre Empresas y Biodiversidad subraya que las empresas son fundamentales para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, pero muchas a menudo carecen de información para abordar su impacto.

Elaborado a lo largo de tres años por 79 expertos destacados de 35 países y todas las regiones del mundo, procedentes de la ciencia y el sector privado, el informe resalta que las condiciones actuales en las que operan las empresas no siempre son compatibles con el logro de un futuro justo y sostenible, condiciones que perpetúan riesgos.

Agrega que las compañías a menudo afrontan incentivos inadecuados, barreras que obstaculizan los esfuerzos para revertir el deterioro de la naturaleza, así como lagunas en la información y el conocimiento.

Esto, combinado con modelos de negocio que resultan en un consumo de materiales cada vez mayor, contribuye a la degradación de la naturaleza en todo el mundo, puntualiza.

Un cambio para alinear rentabilidad y biodiversidad

El informe señala que un cambio fundamental es posible y necesario para crear un entorno propicio que alinee lo rentable para las empresas con lo beneficioso para la biodiversidad y las personas.

"Este informe se basa en miles de fuentes, reuniendo años de investigación y práctica en un único marco integrado que muestra tanto los riesgos de la pérdida de la naturaleza para las empresas como las oportunidades para que estas contribuyan a revertir esta situación", dijo Matt Jones, experto que participó en la elaboración del informe.

"Este es un momento crucial para que las empresas y las instituciones financieras, así como los Gobiernos y la sociedad civil, aclaren la confusión de innumerables métodos y utilicen la claridad y la coherencia que ofrece el informe para dar pasos significativos hacia un cambio transformador", añadió.

Jones subrayó que las empresas pueden liderar el camino hacia una economía global más sostenible.

Según el texto, las condiciones actuales perpetúan la situación y no propician el cambio transformador necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.

Para el profesor estadounidense Stephen Polasky, otro de los expertos, la pérdida de biodiversidad "es una de las amenazas más graves para las empresas".

"Sin embargo, la realidad distorsionada es que a menudo parece más rentable para las empresas degradar la biodiversidad que protegerla. Si bien es posible que en algún momento las actividades habituales parecieran rentables a corto plazo, los impactos en múltiples empresas pueden tener efectos acumulativos, que se suman a impactos globales", añadió Polasky.