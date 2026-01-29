Hecho en República Dominicana: los jabones artesanales que causan furor por su altísima calidad

“Para quienes entrenan, sudan y viven expuestos”. Para “desintoxicar después del océano, recuperar tras el sol y reparar durante el descanso”. La intención primaria de un producto que nació con un propósito personal, como respuesta a la frustración de un atleta, superó sus propias expectativas y hoy se presenta al público con el sello “hecho en República Dominicana”.

Félix Cruz, nadador de aguas abiertas y deportista extremo, es el fundador de una marca de jabones artesanales pensados inicialmente para atletas y cuerpos activos que está causando furor por su altísima calidad.

Al contar la historia a Listín Diario, queda claro que esa calidad se debe a que no dejó nada al azar, a que ejecutó y confirmó cada detalle antes de dar a conocer oficialmente el producto el pasado 6 de enero.

“Fue una epifanía, literalmente”, dice el joven emprendedor dominicano.

Félix Cruz, fundador y director ejecutivo de Pauer: “No condicionamos la calidad”.ALEXANDER MORA/LD

Una epifanía que llegó mientras se duchaba en su casa luego de una jornada de nado en La Caleta.

“Se me ocurrió la idea en la ducha, cuando llego a la casa y veo el maltrato de la piel, como escamosa. El jabón normal nunca me había resuelto el problema y ahí pienso en la posibilidad de crear un producto, para mí inicialmente, con la idea de mejorar mi piel; que no me dejara la piel escamosa y ceniza. Yo soy moreno, se me nota”, dice riendo.

Esto ocurrió hace algo más de un año. Cuenta que al salir del baño comenzó a investigar y a conectar con personas que le pusieran en contacto con expertos para idear un producto para él y potencialmente para sus amigos.

Todo sucedió muy rápido. El proceso de investigación lo llevó a conocer personas que trabajan con alimentos y productos y así conoció a su socio fundador, el químico dominicano Juan José Tineo.

Lo promueven como un ritual completo de jabón para piel activa.Raúl Asencio y Pauer

“Juntos comenzamos a trabajar en una formulación. Y esa formulación la empezamos a trabajar basados en una investigación de estudios no pagados por farmacéuticas; de estudiar productos que realmente tuvieran beneficios en la piel, no productos que las farmacéuticas dicen que tienen beneficios. Nosotros comenzamos de manera independiente a investigar. Hay muchos estudios, los tenemos todos, y en base a esos estudios comenzamos a buscar ingredientes con certificaciones que pudiéramos empezar a utilizar para hacer nuestros jabones”.

Asegura que se tomaron unos ocho meses haciendo pruebas hasta dar con un resultado.

“Esas pruebas son interesantes. Toman bastante tiempo porque, para nosotros, el proceso de maduración del jabón para ser usado dura seis semanas. No usamos glicerina. El proceso de ‘cocción’ de los ingredientes y el endurecimiento es natural, no importa la demanda, y por esta razón la venta es bien controlada”.

Si se acaba un lote, los interesados deben esperar a que esté listo el siguiente, indica.

Félix Cruz: “La idea de Pauer es que los jabones sean funcionales, no cosméticos sin propósitos. Que lanzamos el primer ritual para atletas que cubre varias disciplinas y etapas de su vida, pero también es dar a entender que es un producto diseñado para todo el mundo, porque no tiene limitaciones y amigable”.Istock

“Ha sido la metodología que hemos utilizado. No condicionamos la calidad”.

Y así nació Pauer. Como lo explica Félix Cruz, “de la frustración de un atleta con los jabones comerciales agresivos”, como una solución artesanal elaborada con ingredientes botánicos.

DIVERSIDAD EN LOS INGREDIENTES

Algunos de los ingredientes utilizados en la elaboración de los jabones son exóticos pero súper funcionales, apunta Cruz, entre ellos células madre de azafrán, el alga marina conocida como caviar verde, manteca de la palmera murumuru, jojoba, karité (Vitellaria paradoxa) y cedro azul. También utilizan eucalipto, lavanda, aceite de aguacate, extracto de mandarina y polvo de perla. La base de los tres jabones es manteca de coco.

Cada barra, con sus respectivos ingredientes, está dirigida a un tipo de actividad. Solaris “para corredores, atletas al aire libre y buscadores de sol”, es decir, pieles expuestas a los rayos ultravioleta y al calor. Tayra se creó para desintoxicar la piel expuesta a la sal, al cloro y al sol; es el jabón recomendado por Cruz para nadadores, triatletas y deportistas de deportes acuáticos. Y Ruvan es perfecto para calmar la piel luego de someter el cuerpo a entrenamientos intensos.

Félix Cruz: “Hay muchos estudios que validan los beneficios de cada planta y hay instituciones y compañías que venden esos productos botánicos en extractos, en aceites esenciales. Para que la industria química y botánica no sea un desastre, existen las certificaciones y grados de calidad”.Pauer

Aunque el enfoque principal va dirigido a los atletas, no es solo para atletas, aclara el joven dominicano.

“Hemos tratado de cubrir un espectro, en el área los deportes, que incluye a la gente que nada y se expone al agua de mar y de la piscina, a la gente que se expone al sol, que puede ser un corredor o un jugador de tenis, pero puede ser un ingeniero que esté en una obra trabajando; y a la persona que solo va al gimnasio después del trabajo o antes de la jornada de trabajo y necesita un ’reset’, un momento de relajación en su piel”.

¿Resultados? Diseñador de productos digitales, Félix Cruz hace referencia a las pruebas que realizan y a la retroalimentación de los usuarios para hablar de los beneficios de los jabones.

“Vemos que la piel queda más suave, hidratada y protegida, que mitiga los microdaños de la fricción, que la piel se hace más resistente a ese daño por la elasticidad que genera utilizar el coco y esos ingredientes. La piel es el órgano más grande, tiene contacto inicial con todo. Nosotros entendemos que al utilizar ingredientes naturales contribuimos a que no se vea afectado el sistema endocrino; la producción de hormonas del cuerpo se puede ver afectada si usas jabones con químicos agresivos”.

¿UN LUJO?

La mayoría de los ingredientes los consiguen fuera, en Estados Unidos. Todos son ingredientes certificados y costosos, explica Cruz, y eso puede incidir en el costo del producto: 490 pesos cada barra de 110 gramos.

¿Podría considerarse un producto de lujo?

“Es un producto digamos de lujo en el sentido de los ingredientes que tiene, pero no en términos asequibles. Es un lujo asequible porque una barra dura lo suficiente y la calidad de los ingredientes que tiene es muy difícil que se pueda ver en otro producto local o internacional”.

“Llegué a trabajar 20 horas corridas por varios días. Es un negocio pero estamos priorizando el made in Dominican Republic. Esto ha sido un proceso bien noble y bien estructurado porque queremos hacer las cosas bien, queremos representar a República Dominicana”. Félix Cruz Fundador y CEO de Pauer

Sostiene que como parte de la elaboración realizan pruebas de PH y llevan a cabo un proceso de saponificación que requiere el conocimiento de una persona experta, en este caso Juan José.

“El atleta usualmente tiene que usar crema para sentir su piel suave, porque la exposición continua al sol y al agua la maltrata mucho. Hicimos pruebas hasta de la espuma que hace el jabón y de cuánto dura la barra. Generalmente las quejas sobre los jabones artesanales es que se consume muy rápido, pero el de nosotros no: en promedio cada barra dura entre cuatro a cinco semanas si se usa correctamente y si no se deja en el agua”.

La razón por la que los productos artesanales duran menos es natural, explica Cruz, pero eso se puede controlar con el proceso de maduración.

“Nosotros no nos atrevemos a sacarlos antes de seis semanas”.

La buena recepción que ha recibido el producto en tan poco tiempo no lo sorprende tanto porque asegura ha sido pensado y elaborado a partir de investigaciones confirmadas.

La idea de Pauer, dice su fundador, "es que los jabones sean funcionales, no cosméticos sin propósitos”.RAÚL ASENCIO/LD

“Es que me dediqué a eso. Llegué a trabajar 20 horas corridas por varios días. Nosotros diseñamos la máquina, la hicimos con impresora 3D. Es un negocio pero estamos priorizando el made in Dominican Republic. Me acerqué a ProIndustria para que nos ayuden con el tema de la exportación. Esto ha sido un proceso bien noble y bien estructurado porque queremos hacer las cosas bien, queremos representar a República Dominicana. Queremos hacer un producto que lo use muchísima gente”.

Los jabones están disponibles en pauer.store/

DEL EQUIPO. Además de Cruz y Tineo, forman parte del equipo de trabajo Esteban Gómez, quien desde Ohio se encarga de hacer posible el salto de los jabones hacia Estados Unidos y de allí a cualquier parte del mundo; y Waldo Lara, que procura posicionar el jabón en la costa norte de República Dominicana, especialmente en Cabarete, en la provincia Puerto Plata“.

“Gracias a Lora, actualmente Cabarete es uno de los spots donde más se venden los jabones. Ahí estamos rompiendo”, expresa Cruz.

DEL RITUAL. ¿Por qué lo promueven como un ritual completo de jabón para piel activa?, preguntó Listín Diario.

“La idea real no es que tengas que usar los tres jabones. No hay un orden. La gente puede comprar cualquiera y usar cualquiera. Los tres están hechos a base de coco y ya ahí es un jabón acto para todo el que quiera cuidar su piel”, responde Cruz.

Y agrega: “No hay un producto local que combine ingredientes botánicos con el nivel de estudios independientes, científicos y confirmados como el de nosotros. Tampoco existe un ritual que cubra el espectro deportivo a ese nivel, gente que nada, que suda...”.

EN PUNTA CANA, LA ALTAGRACIA. Félix participará en la competencia internacional de triatlón Ironman 70.3 Cap Cana, el próximo 17 de mayo 17. Allí ya reservó un stand con la bandera dominicana para exponer sus jabones. “Queremos que la gente se acerque. Que la gente sienta que ese producto que están comprando no es una cosa que encuentran en cualquier lugar. Que es algo de calidad hecho por dominicanos en República Dominicana. Eso es lo que vamos a decir en ese stand”.

Regalar bienestar. “Los atletas están olvidados en términos de bienestar. Se les vende marcas, pero necesitan otras cosas. El bienestar y el esfuerzo no son adversos”, dice Cruz.Getty Images