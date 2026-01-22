Ya se dio inicio a la siembra de arroz con prácticas sostenibles en parcelas demostrativas ubicadas en la zona del Bajo Yuna, en la provincia Sánchez Ramírez.

Esto como parte del proyecto Manejo Integrado del Paisaje en las Cuencas Hidrográficas (GEF 7), una iniciativa del Gobierno dominicano que se implementa en zonas prioritarias de la cuenca del río Yuna.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la gestión integrada del paisaje, promover prácticas agrícolas sostenibles y reducir los impactos ambientales asociados al uso intensivo de agua y agroquímicos, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales, además de promover la mecanización en la producción.

El trasplante mecanizado de plántulas de arroz se realiza mediante el uso de una trasplantadora con capacidad para sembrar hasta 50 tareas en una jornada de ocho horas. De realizarse de manera manual, esta labor requeriría aproximadamente 200 horas de trabajo.