Áreas protegidas: el valor de las zonas de amortiguamiento

José Manuel Mateo, ingeniero agrónomo, ambientalista, exdirector de Biodiversidad y exdirector de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana (ACRD), aborda para el Encuentro Verde de Listín Diario el concepto de zona de amortiguamiento y la importancia de que se cumplan las normativas sobre su manejo.

LD. ¿Considera la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias que reducir las zonas de amortiguamiento es beneficioso para la gestión de las áreas protegidas?

JMM. Hay que decir de entrada que no, pero conviene explicar el contexto y el marco conceptual de la zona de amortiguamiento.

La zona de amortiguamiento fue establecida en el decreto 571-09, definiendo trescientos metros (300) alrededor del conjunto de Áreas Protegidas de las categorías I a la IV de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que están contenidas en la ley 202-04.

Para regular ese decreto se preparó la Resolución No 0010/2018 que dispone la normativa para el manejo de las Zonas de Amortiguamiento de las Unidades de Conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana (Sinap).

La instancia del Ministerio que debe velar por la aplicación del decreto 571-09 en su artículo sobre Zona de Amortiguamiento y sobre la resolución No 0010/2018, es el Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, y de manera específica la Dirección de Áreas Protegidas y en término de funcionarios el viceministro y director de turno.

Esa resolución contiene un conjunto de limitaciones para contrarrestar las pretensiones de diversos sectores de propiciar desarrollos incompatibles que tiendan a amenazar y a presionar la integridad ecológica y ecosistémica de las Áreas Protegidas. Su aplicación, desde el 2018, ha sido sumamente efectiva impidiendo que sectores políticos, militares, empresariales, de gobiernos, inversionistas, legisladores y hasta funcionarios del propio Ministerio puedan ejecutar o facilitar en las zonas de amortiguamiento proyectos que atentarían con los objetivos de esa Zona.

El objetivo de la zona de amortiguamiento es resguardar la integridad ecológica de las unidades de conservación del Sinap de aquellas actividades de diferente índole que se desarrollan fuera de áreas protegidas, de modo que éstas no tengan repercusión, impacto o afectación en sus ecosistemas, componentes bióticos y la estructura ecológica de las mismas, asegurando así el aprovisionamiento de servicios ambientales a favor de la sociedad. Por tanto, no tiene ninguna lógica que sean los funcionarios llamados a resguardar el Sinap y al fortalecimiento de sus mecanismos de protección los que promuevan debilitar los mismos, sobre todo cuando esta resolución ha sido tan efectiva impidiendo el avance del desarrollo irracional hacia las zonas núcleo del Sinap.

José Manuel Mateo en el Encuentro Verde de Listín Diario.Leonel Matos/LD

LD. ¿Qué es la zona de amortiguamiento de un área protegida?

JMM. Es un territorio físico que se establece a través de un instrumento jurídico, el Plan de Manejo o directamente con la designación del Área (depende la norma de cada país) alrededor del polígono que establece el tamaño de un área protegida. Es un espacio territorial que sigue el curso del polígono de un área protegida en todos sus límites. Área alrededor de una unidad de conservación que se gestiona para ayudar a proteger los valores internos del área protegida (Directrices para la aplicación de las Categorías de gestión de Áreas Protegidas, UICN, 2008).

El concepto “zona de amortiguamiento” se refiere a una zona periférica al polígono de un área protegida, donde se establecen restricciones al uso de los recursos o se toman medidas especiales de desarrollo, para minimizar los impactos negativos que provienen de afuera.

LD. ¿Cuál es el objetivo de una zona de amortiguamiento?

JMM. Resguardar al núcleo del área protegida de que las actividades de desarrollo que se producen a lo externo, tales como: industriales, agrícolas, urbanísticos, turísticos, construcciones viales, ruidos, poluciones, no tengan efectos nocivos y adversos en la integridad ecológica, la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ambientales a lo interno del área protegida.

De manera específica la zona de amortiguamiento persigue y tiene el propósito de reducir, aminorar, evitar y regular los efectos adversos y nocivos que derivados del desarrollo que se ejerce fuera del área protegida, puedan repercutir en el interior del espacio natural resguardado.

LD. ¿Es la zona de amortiguamiento también área protegida?

JMM. En algunos países este territorio es parte integral del área protegida. En otros, no.

LD. ¿Puede la zona de amortiguamiento ser objeto de desarrollo antrópicos y de permisos para diferentes usos y a gran escala?

JMM. La respuesta es no, ya que una zona de amortiguamiento intervenida con diversos emprendimientos (casas, avenidas, industrias, agricultura, urbanización, agropecuaria etc.) evidentemente no podrá cumplir con sus objetivos y propósitos. Algunos dicen que si permitimos algunas de estas actividades “no pasa nada”, olvidando que si otorgas un permiso a ciertas personas tendrás, por efecto, de evitar privilegios, que, otorgar igual facilidad a todo aquel que reclame derecho de propiedad, y en ese momento, la zona de amortiguamiento pasaría a ser un centro de desarrollo, y, por ende, desnaturalizaría su objetivo.

Los Haitises, una de las principales áreas protegidas de República Dominicana.Istock

LD. ¿Conviene que en la zona de amortiguamiento se otorguen permisos para deslindes, subdivisiones y saneamientos de terrenos?

JMM. Todo el que lleve a cabo uno de estos procesos persigue el uso de ese espacio, y como se ha visto, el desarrollo en general es contrario a los propósitos para los que se designa una zona de amortiguamiento. En consecuencia, la respuesta lógica es no. Se aducirá que se vulnera el régimen de propiedad, sin embargo, los mecanismos jurídicos permiten al afectado reclamar su justa compensación al Estado, ya sea de pago o permuta. En otro caso, alegarán la morosidad del Estado y su dilatada respuesta (que es cierto), no obstante, esto es un tema de incumplimiento, que en nada invalida el propósito y las restricciones que debe cumplir esa zona de amortiguamiento.

La resolución vigente asegura eso, pero existe una intención de modificarla para flexibilizar su contenido actual, y con ello, facilitar inversión en diversos puntos del país y atender presiones de sectores interesados en seguir diezmando la integridad del Sinap.

“La inversión a cualquier precio” es un riesgo para el presente y futuro de la nación, cuando la misma amenaza seriamente los espacios ecosistémicos que nos proporcionan servicios ambientales fundamentales que son los que catapultan el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.

LD. ¿Por qué la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia pone especial atención en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, habiéndola definido como una de su línea estratégica de trabajo?

JMM. Los sistemas nacionales de áreas protegidas resguardan el conjunto de bienes patrimoniales de orden natural y cultural de una nación. Allí están protegidos los elementos singulares, únicos y particulares y distintivos de un país. Constituyen bienes colectivos y se equiparan con los símbolos nacionales, escudo, bandera, himno y la historia natural y cultural del terruño.

Además, albergan una serie de procesos ecológicos y ecosistémicos que a su vez inciden y catapultan una serie de servicios con impacto directo en el bienestar, desarrollo, salud y mejoría de la calidad de vida de las personas. La vida de la gente depende de los recursos naturales, por ello, cada nación precisa de proveer su cuidado y protección.

Las áreas protegidas constituyen uno de los mecanismos universales expedito para el resguardo de muestras representativas de los ecosistemas y enclaves ecológicos de un país, y con ello, asegurar el presente y futuro de los ciudadanos.

La gente puede pensar que las áreas protegidas son un romanticismo de algunos que se embullan con pajaritos y plantas. Eso es importante, pero sus servicios impactan todos los sectores de la vida y la cotidianidad de una nación y su gente, en campos y economía como: la industria, el turismo, agropecuaria (vale decir seguridad alimentaria), la salud, acueductos, ambiente sano, calidad de suelo, calidad del aire que se respira, recreación, esparcimiento y educación ambiental, investigación científica para beneficio humano, aprovisionamiento de agua, actividad pesquera y la generación de miles de empleos directos e indirectos por el turismo de naturaleza con los visitantes que llegan a la zona de uso público de las áreas protegidas.

Ese mundo de riqueza material e intangible que proveen las áreas Protegidas amerita de especial atención. La Comisión lo entiende claramente, y por ello pone especial atención sobre la suerte de su gestión.

Uno de los lugares de particular interés es la cordillera Central y su conjunto de áreas protegidas, dado que en ese inmenso ecosistema se genera más del 80% del agua que consume el país para diversos usos. Este recurso, el agua, es imprescindible, sin él no se puede vivir, no lo fabrica el hombre, sino la naturaleza, por tanto, los lugares que la generan deben ser resguardados con especial esmero. Si hay algo en lo que los dominicanos deberíamos estar de acuerdo es en la protección de la Cordillera Central, liberándola del avance agrícola, de los incendios forestales, de carreteras que diezman su potencial acuífero y de la minería que destruye los ambientes naturales que generan agua.

LD. ¿Cuáles son los principales logros de la Comisión en los últimos tres años?

JMM. La Comisión ha realizado, a lo largo de su ejercicio de trabajo, numerosos aportes a la conservación, cuidado y protección de la biodiversidad, a las áreas protegidas, a nuestros ecosistemas y a los recursos naturales en general.

Uno de nuestro emblema de trabajo permanente es el acompañamiento técnico y de asesoría a las comunidades y grupo de base, con algún problema ambiental por resolver. Es una labor que nos llena de satisfacción, pues es una forma de asistir a nuestro pueblo ante situaciones de indefensión y ausencia de apoyo ante un reclamo ambiental. La Academia al servicio del pueblo. Eso nos ha generado un amplio reconocimiento social.

Pero, citando aportes recientes, podemos mencionar, siendo cónsonos con una de nuestras líneas estratégicas de trabajo, que hemos preparado tres planes de manejo para igual número de áreas protegidas; concretamente los planes de Manejo de los refugios de vida silvestre Boca de Nigua y Laguna Mallén, también el del Monumento Natural Dunas de Las Calderas. Un aporte al Ministerio de Medio Ambiente, procurando mejorar la efectividad de gestión de estas unidades de conservación.

Hemos preparado, recientemente, un amplio informe, atendiendo una solicitud de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, que descarta la intervención de la construcción de una carretera en la cordillera Central, en este ecosistema productor de agua.

De igual manera, se acaba de preparar un informe técnico, también a requerimiento del Senado y su Comisión Ambiental, sobre el problema de sequía en el Refugio de Vida Silvestre Laguna Cabral o Rincón, con explicaciones profundas y concluyentes sobre el origen y las causas del problema y con soluciones concretas para resolver la situación presente y futuras.

En los últimos años se ha publicado consistentemente nuestro órgano científico - técnico, que es la revista Verdor, con numerosos artículos y trabajos que son objeto de consulta permanente por diversos sectores de las ciencias ambientales.

La Comisión ha preparado, en su condición de asesoría a la Procuraduría de Medio Ambiente, numerosos informes técnicos para abrir procesos a iniciativas que incumplen las normativas ambientales.

La Comisión ha tenido una labor de primera línea en los trabajos de las organizaciones que han liderado el proceso de liberar la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o Pomier de la extracción de agregados de sus entornos cercanos, adyacentes y la zona de Amortiguamiento y con implicaciones para su zona núcleo.

Varias Áreas Protegidas de reciente declaración han sido incorporadas al Sinap con la participación activa de sus miembros, como son los casos de los parques nacionales Siete Pico, Hoyo del Pino y el Monumento Natural Loma del Flaco Doctor José Francisco Peña Gómez

Hace cerca de un año, se puso en circulación un primer tomo con las conferencias del profesor Eugenio de Jesús Marcano, rescatando un conjunto de documentos valiosos de este insigne científico dominicano, con el apoyo de su familia y poniéndolo al alcance y servicio de la comunidad científica.

De igual forma, la Comisión ha sido un referente, en los esfuerzos de impedir la mutilación del Jardín Botánico Nacional.

De igual manera, los pronunciamientos de la Comisión han servido de contención ante el planteamiento público de reducir los límites del Monumento Natural Dunas de Las Calderas para oficializar ocupaciones ilegales, tema que originó un amplio debate y aclaraciones públicas de los actores de la propuesta. En fin, la Comisión es una cantera continua de trabajo en el campo ambiental, teniendo que recordar aquí, su intervención con la lucha contra la Cementera en Los Haitises y la designación de Loma Miranda como Área Protegida, resaltando que en ambos casos se recurrió a organismos internacionales que terminaron diciendo lo mismo que previamente había diagnosticado la Comisión sobre la inviabilidad e incompatibilidad de esas iniciativas en estos lugares, uno para explotación minera (Loma Miranda) y otra para instalar una Cementera (Los Haitises).

Monumento Natural Dunas de las Calderas, en la provincia Peravia.Getty Images/iStockphoto

LD. ¿Cuáles son los principales retos para la conservación de los recursos naturales?

JMM. La identificación de esos retos implica conocer un conjunto de variables, tales como institucional, de gestión, de manejo de recursos humanos y económicos/ presupuesto, rol y mandato legales, establecimiento de prioridades y una planificación de corto, mediano y largo plazo con metas e indicadores, cuya implementación comprometa a todos los sectores independientemente de gobiernos y de incumbente.

He aquí algunos de esos retos:

1) INSTITUCIONAL: El Ministerio de Medio Ambiente necesita consolidarse como una institución líder y rectora de la gestión de los recursos naturales, conforme el mandato de la ley 64/00.

El ministerio tiene que aplicar la ley con una venda en los ojos, sin discriminar al agresor ambiental.

Tiene que apoyarse en criterios técnicos para la toma de decisiones, y no, en función de la voluntad política o de relaciones primarias. Lo que no cumple para obtener un permiso, sencillamente no procede, y si algo cumple y está respaldado por la ley y los informes técnicos, pues obtiene su visto bueno. Actuar fuera de dudas y de sospecha.

2) PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: Propiciar una participación activa y real de la sociedad civil, no aquello, de que te invito para que me escuches a mí, y me apoyes, para implementar mi particular interés, deseos y encomiendas.

3) LA GESTION DEL MINISTERIO: El Ministerio cumplirá en el 2026, veinte y seis años, creada con la encomienda de fortalecer la gestión ambiental del país, maximizando recursos humanos y económicos a partir de la integración de un conjunto de instituciones dispersas que disgregaban las políticas públicas ambientales.

¿Ha cumplido ese objetivo la institución? ¿Se ha consolidado la gestión de los recursos naturales con el avenimiento del ministerio? ¿Hoy día hay más respeto por la naturaleza y una conciencia en toda la población por sus recursos naturales? ¿Se ha reducido la perdida acelerada de la biodiversidad? ¿Hemos reducido la perdida de humedales? ¿La Cordillera Central (Madre de las Aguas, no Valle Nuevo, como erróneamente se dice) está bien resguardada? ¿Y con poca amenazas y presiones? ¿Y con aprovisionamiento mayor de agua para la ciudadanía que hace 26 años?

LAS AREAS TEMÁTICAS: El proceso de Gestión Ambiental y otorgamiento de permisos, ¿es efectivamente un regulador de mitigación y reducción de daños a los sitios escogidos para desarrollar proyectos?, ¿este sistema cuenta con un seguimiento y monitoreo efectivo?

El SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: ¿Está efectivamente bien gestionado?, ¿hay un conjunto aceptable de áreas protegidas con buena efectividad de Manejo?, ¿la integridad ambiental del Sinap, ha visto reducir sus presiones y amenazas?, ¿los guardaparques y gestores de áreas Protegidas cuentan con los insumos, herramientas y medios mínimo para su ardua e importante labor? ¿El ministerio mejoró o degradó esos parámetros?

5) PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: ¿Ejecuta el ministerio su presupuesto conforme lo planificado?, ¿Se ejecuta lo planificado por las áreas temáticas? ¿Son la Áreas Protegidas una prioridad dentro del ministerio? ¿Se ejecutan los planes de Manejo de las Áreas Protegidas? ¿Cuentan las Áreas Protegidas con equipos técnicos comprometidos, queriendo hacer carrera en ese tópico y con formación en ese campo o son el resultado de relaciones primarias caprichosas? ¿Existe una planificación para el Sinap con base en el plan de gobierno presentado a la nación por el partido gobernante?

Madre de las Aguas, en la cordillera Central.istock

6) LA GESTIÓN DEL MINISTERIO: El ministerio, ha estado obrando, salvó algunas contadas excepciones, bajo la improvisación, bajo una realidad incomoda, en la que, con cada administración pareciera que la institución empieza en ese momento, a partir de cero, se elimina la memoria histórica, (vieja escuela), y se recurre a lo que ahora algunos denominan (nueva escuela). Hemos visto un afán, en varias administraciones, de medir éxito en función del número de permisos otorgados, como si eso fuera un logro. El éxito estaría, sin importar la cuantía de los permisos, en asegurarle a la población que la ejecución de esos proyectos está siendo efectivamente monitoreados y asegurando el mínimo o ningún daño ambiental a los sitios escogidos para el proyecto, y que, el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental se está cumpliendo a cabalidad y mitigando los efectos adversos de las acciones del proyecto.

7) LAS MISMAS ACCIONES, MISMOS RESULTADOS: administración tras administración se recurre a la famosa recogida de desechos en costas y playas, con el resultado de que cada año el acopio es mayor. La iniciativa no ha logrado revertir comportamiento ciudadano, entonces, por qué no innovar con otra modalidad de trabajo en los barrios directamente, en escuelas públicas y privadas a una escala agresiva, haciendo competencia barriales sobre buen manejo y depósito de desechos, involucrando y trabajando con las juntas de vecinos, pidiendo colaboración a medios de comunicación para masificar la educación; premiar, de alguna manera, a sectores y barrios que mejor gestionen los desechos sólidos, en fin, innovar efectivamente , pero no, es más fácil dejarse seducir por el alboroto playero y la cámara que retrata la gran labor y que me proyecta orondo en la página de un periódico.

En fin, los retos son numerosos, pero se resume en lo siguiente:

A) El ministerio debe ser evaluado después de 26 años de ejercicio, a la luz de los elementos citados.

B) Las enmiendas que surjan de esa evaluación deben convocar a un Pacto Ambiental Nacional, con participación activa de todos los sectores de la vida nacional.

C) Ese pacto debe concluir con un plan de trabajo, con metas y logros a corto, mediano y largo plazo, sobre un conjunto de temas prioritarios definidos en forma conjunta y armónica por los sectores nacionales.

D) El plan resultante deberá ser vinculante para cualquier gobierno futuro e incumbente de turno.