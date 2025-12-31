A unos 1,060 metros sobre el nivel del mar, rodeado de pinos, hierba y flores silvestres, el centro de visitantes de loma La Sal, en Jarabacoa, promete y cumple una acampada que reaviva el espíritu montero y al mismo tiempo frena y aleja, así sea por un día y una noche, el estrés y las preocupaciones.
No hay prisas. Solo dejarse llevar. Caminar. Explorar. Sentir el frío de la montaña. Capturar imágenes y vivencias mientras se cuaja un sancocho, te pones al día con amigos de aventuras pasadas y conoces gente maravillosa.
Hay dos opciones para llegar. La primera es recorrer a pie los 10 kilómetros que unen la caseta con El Arroyazo, punto de partida del más exigente circuito de senderismo que ofrece la reserva científica Ébano Verde. Como El Arroyazo se encuentra en Constanza, la caminata “Sendero al Centro La Sal” une los dos municipios veganos a lo largo de las laderas de loma La Golondrina y en su ruta panorámica regala al viajero todos los tonos de verde del bosque húmedo dominicano. ©Yaniris López/LD
La otra opción es tomar la carretera La Sal, siguiendo un sendero sombreado de unos 10 kilómetros que inicia en la comunidad Paso Bajito y atraviesa el río Jimenoa y su emblemático puente colgante. ©Yaniris López/LD
Marotear lulo, toronja, naranja y candongo forma parte de las delicias del recorrido. En la imagen, el montero dominicano Héctor Almonte. ©Yaniris López/LD
La reserva científica tiene actualmente 30 kilómetros cuadrados. De su cogestión se encarga la fundación Progressio. ©Yaniris López/LD
Despedida de año en La Sal. ©Yaniris López/LD
Así, próximo al arroyo La Sal, sobre la grama o al calor del fuego de la chimenea, rememorando viajes y aventuras en los montes dominicanos, los chicos y chicas que recorren la geografía nacional con Manuel Peralta Ureña (@MonteroDeCorazón) eligieron este punto del macizo oriental de la cordillera Central para despedir el año y desear, para todos los viajeros y amantes de la naturaleza, un 2026 cargado de nuevas y fascinantes andanzas. ©Yaniris López/LD
A la derecha, el río que da nombre a la loma, próximo a la caseta. ©Yaniris López/LD
Despedida de año en La Sal. ©Yaniris López/LD
Urena lobata (cadillo de perro). Hay muchas en los alrededores. Sus semillas tienen una textura mucilaginosa y cuando están secas se pegan a la ropa. ©Yaniris López/LD
Despedida de año en La Sal. ©Yaniris López/LD
Acogedor. El centro cuenta con baño y cocina. ©Yaniris López/LD
Despedida de año en La Sal. ©Yaniris López/LD
Despedida de año en La Sal. ©Yaniris López/LD
Chapuzón. En El Arroyazo, Constanza, inicia y termina el sendero dentro de la reserva que lleva a loma La Sal. En la imagen: Chiara. ©Yaniris López/LD
