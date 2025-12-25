El auge de las energías renovables: el gran avance del año para la revista Science

El crecimiento “aparentemente imparable” de las energías renovables en el mundo ha sido elegido por la revista Science como el gran avance de 2025.

Una lista de diez logros de la ciencia incluye descubrimientos sobre los denisovanos o la inteligencia artificial, a través de los grandes modelos de lenguaje.

Al acabar el año, Science y Nature escogen los grandes avances y los 10 personajes de los momentos más significativos de la ciencia, respectivamente. En 2025 ambas publicaciones coinciden en dos de ellos.

Uno es el bebé identificado como KJ, que con seis meses recibió una terapia experimental para tratar una enfermedad incurable, el otro, la inauguración del Observatorio estadounidense Vera Rubin.

“Buenos días, luz solar” es el título del artículo central de Science que señala que en 2025 las renovables generadas a partir del sol y el viento comenzaron a superar la producción de energía convencional basada en combustibles fósiles en múltiples ámbitos.

Aunque este año presentó “muchos retos preocupantes para la ciencia”, hubo un punto positivo: fue el primero en el que se generó más energía en todo el mundo a partir de renovables, incluidas la eólica y la solar, que del carbón, escribe en un editorial el editor jefe del grupo Science, Holden Thorp.

El listado indica que la energía solar y eólica “crecieron lo suficientemente rápido como para cubrir todo el aumento del consumo mundial de electricidad entre enero y junio”.

En el editorial con guiño a The Beatles, titulado “Here comes the Sun”, Throp dice que en 2025 “la situación se acercó mucho al ‘pico de carbono’, el punto en el que las emisiones de combustibles fósiles alcanzan su máximo en todo el mundo y luego comienzan a disminuir”.

Una transición liderada por China que, “tras años de fomentar pacientemente el sector mediante subvenciones” ahora domina la producción mundial de tecnologías de energía renovable, señala la revista.