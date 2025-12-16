Lanzan el portal SciELO RD, la nueva colección nacional de revistas científicas

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y la Asociación de Rectores de Universidades (ADRU) presentaron el portal SciELO República Dominicana (SciELO RD), la primera colección nacional de revistas científicas en acceso abierto integrada a la red internacional SciELO.

La iniciativa impulsada por estas instituciones constituye una apuesta por colocar la producción científica de los académicos en el mapa de los grandes portales de datos abiertos, logrando así poner al servicio de los Estados y empresas datos para la toma de decisiones.

El acto, realizado en la sede principal del Isfodosu, fue encabezado por la rectora de este instituto, Nurys del Carmen González, y la presidenta de la ADRU, Odile Camilo.

González destacó el papel clave de la institución en la puesta en marcha del proyecto. Señaló que el Isfodosu ha provisto infraestructura tecnológica, servidores, personal especializado y soporte financiero para hacer realidad este hito para la ciencia dominicana.

SciELO RD es una ventana abierta para atraer artículos de calidad, dice González.LISTÍN DIARIO

“SciELO RD no es una plataforma para endogamia editorial, sino una ventana abierta para atraer artículos de calidad, promover visibilidad internacional y fortalecer la circulación del conocimiento científico”.

Con la puesta en marcha de SciELO RD, la República Dominicana se incorpora de manera oficial a una red regional que promueve la ciencia abierta, la calidad editorial y la circulación global del conocimiento académico.

El portal oficial de la colección está disponible en: https://scielo.do