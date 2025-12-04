Este viernes 5 de diciembre, Día Mundial del Suelo, invita a reflexionar sobre la dependencia de los seres humanos de la capa más superficial de la Tierra.

“Más del 95% de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos básicos químicos esenciales para las plantas” proceden del suelo, analiza Naciones Unidas.

El organismo internacional señala que, debido al cambio climático y la actividad humana, el 33% de estos están degradados. “La erosión y una inadecuada gestión del mismo altera el equilibrio natural de la tierra, desaprovechando recursos hídricos y reduciendo el nivel de vitaminas y nutrientes de los alimentos que producimos”.

Con el objetivo de poner el foco en los paisajes urbanos, el tema a trabajar este 2025 es “Suelos sanos para ciudades saludables”.

“Bajo el asfalto, los edificios y las calles, existe un suelo que, si es permeable y está cubierto de vegetación, ayuda a absorber el agua de lluvia, regular la temperatura, almacenar carbono y mejorar la calidad del aire. Pero cuando se sella con cemento, pierde estas funciones, haciendo que las ciudades sean más vulnerables a inundaciones, calor extremo y contaminación”, sostiene Naciones Unidas.