Manualidades navideñas

Manualidades navideñasGetty Images/iStockphoto

DEAS QUE INSPIRAN

Econavidad: hecho a mano

Papel, hojas, plantas, gangorra, materiales usados, especias, pasta, cartulina, telas, madera, cascarones vacíos… ¡úsalos para crear a mano detalles ecoamigables esta Navidad! Las manualidades, además, se prestan para pasar tiempo de calidad con amigos y con la familia. ¡Los pequeños de la casa lo disfrutarán! Algunas ideas para comenzar…

Manualidades navideñas

Especias. Una estrella popurrí para llenar el aire de olor. Canela y rodajas de naranja.

Manualidades navideñas

Fieltro o pana, botones, telas de colores, cintas, aguja y ¡a coser!

Manualidades navideñas

Árbol navideño en miniatura con suculentas, lacitos, tela y cascarones de huevos de codorniz (¿por qué no?). 

Manualidades navideñas

Una corona de lacitos de pasta sobre un cartón. Luego la pintas con colores navideños.

Manualidades navideñas

Para colgar. Una piña entre rodajas de naranja y palos de canela. 

Manualidades navideñas

La tarjeta de Navidad más linda. ¡A vuelo de libélulas! 

Manualidades navideñas

Dibujar, pintar, recortar y pegar. Una tarjeta 3D lista para dedicar. 

Manualidades navideñas

Otra tarjeta 3D con círculos de colores.  

Manualidades navideñas

Imaginación a gran escala. Y aromas por doquier.  

Manualidades navideñas

Los palitos de madera para helados  se convierten ¡en lo que quieras!

Manualidades navideñas

Elegancia máxima. Usa tela y cinta de colores y crea bolas donde, lo que menos importa, es lo que queda dentro.

Manualidades navideñas

La estrella de Navidad más sencilla del mundo.

Manualidades navideñas

Otro árbol de Navidad ¡con suculentas!

Manualidades navideñas

Un árbol muy peculiar. Madera, cartón, especias, papel de embalaje y palitos secos.

