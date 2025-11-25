Econavidad: hecho a mano

Papel, hojas, plantas, gangorra, materiales usados, especias, pasta, cartulina, telas, madera, cascarones vacíos… ¡úsalos para crear a mano detalles ecoamigables esta Navidad! Las manualidades, además, se prestan para pasar tiempo de calidad con amigos y con la familia. ¡Los pequeños de la casa lo disfrutarán! Algunas ideas para comenzar…
Especias. Una estrella popurrí para llenar el aire de olor. Canela y rodajas de naranja.
Facebook
Twitter
Whatsapp
Fieltro o pana, botones, telas de colores, cintas, aguja y ¡a coser!
Facebook
Twitter
Whatsapp
Árbol navideño en miniatura con suculentas, lacitos, tela y cascarones de huevos de codorniz (¿por qué no?).
Facebook
Twitter
Whatsapp
Una corona de lacitos de pasta sobre un cartón. Luego la pintas con colores navideños.
Facebook
Twitter
Whatsapp
Para colgar. Una piña entre rodajas de naranja y palos de canela.
Facebook
Twitter
Whatsapp
La tarjeta de Navidad más linda. ¡A vuelo de libélulas!
Facebook
Twitter
Whatsapp
Dibujar, pintar, recortar y pegar. Una tarjeta 3D lista para dedicar.
Facebook
Twitter
Whatsapp
Otra tarjeta 3D con círculos de colores.
Facebook
Twitter
Whatsapp
Imaginación a gran escala. Y aromas por doquier.
Facebook
Twitter
Whatsapp
Los palitos de madera para helados se convierten ¡en lo que quieras!
Facebook
Twitter
Whatsapp
Elegancia máxima. Usa tela y cinta de colores y crea bolas donde, lo que menos importa, es lo que queda dentro.
Facebook
Twitter
Whatsapp
La estrella de Navidad más sencilla del mundo.
Facebook
Twitter
Whatsapp
Otro árbol de Navidad ¡con suculentas!
Facebook
Twitter
Whatsapp
Un árbol muy peculiar. Madera, cartón, especias, papel de embalaje y palitos secos.
Facebook
Twitter
Whatsapp