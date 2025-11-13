RAIZ, una iniciativa global para la recuperación de áreas degradadas

El gobierno brasileño lanzó desde la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) la iniciativa global RAIZ (siglas en inglés de ‘Inversión en Agricultura Resiliente para la Degradación Neta Cero de la tierra’), que busca movilizar recursos y compartir tecnologías para la recuperación de áreas agrícolas degradadas en distintas regiones del planeta.

Según explica la organización brasileña de la Cumbre, la iniciativa responde a la creciente demanda global por seguridad alimentaria y por la preservación de los ecosistemas productivos. Su objetivo es ampliar el alcance de experiencias exitosas y fortalecer la cooperación internacional orientada a la restauración de tierras degradadas, la reducción de emisiones y la generación de ingresos para las comunidades rurales.

En concreto, está liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país y cuenta con la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay 2.000 millones de hectáreas de tierras degradadas en el planeta, lo que afecta directamente a 3.200 millones de personas. Tal y como dice la FAO, se deforestan cerca de 10 millones de hectáreas de bosques cada año. De acuerdo con los datos de Global Forest Watch (2024), la pérdida de bosques tropicales primarios alcanzó aproximadamente los 6,7 millones de hectáreas el último año", recalca la organización brasileña de la COP30.