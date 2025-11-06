El discurso dominicano en la Cumbre del Clima y el informe del PNUMA

La 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) es la cita anual ambiental más importante donde líderes mundiales, científicos y la sociedad civil abordan temas vinculados a la crisis climática y acuerdan buscar soluciones.

RD: UN DISCURSO CLICHÉ

El presidente dominicano, Luis Abinader, encabezará la delegación local que participará en la COP30, a celebrarse del 6 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, para recordar que las naciones insulares caribeñas son las que “menos contaminan” el planeta y son las “más afectadas” por ese problema mundial.

Abinader expresó que las naciones del Caribe “apenas” causan una contaminación de 0,01 %, mientras reciben un daño en torno al 20 % a causa de los efectos del cambio climático.

“Participaremos en esas reuniones (COP30) que siempre son importantes, aunque parezca un cliché repetir que somos los más afectados y los que menos contaminamos”, expuso el jefe de Estado a los medios de comunicación en el Palacio Nacional.

El gobernante dijo que la posición de su país ha sido consensuada con la que formularán los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La ciudad de Belem espera recibir a unos 40,000 asistentes a esta Cumbre del Clima. (LD y EFE)

ONU: EL MUNDO VA CAMINO DE SUPERAR LOS 1,5 GRADOS DE CALENTAMIENTO EN DIEZ AÑOS

Una década después de la firma del Acuerdo de París (2015), la ONU alertó este martes de que superar el límite de 1,5 grados de calentamiento global será casi inevitable en los próximos diez años, debido al “insuficiente” progreso de los países y a un contexto geopolítico “cada vez más desafiante”.

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma) dio ese aviso en su “Informe sobre la Brecha de Emisiones” de 2025, publicado a pocos días de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), principal foro político mundial sobre la crisis climática.

El Acuerdo de París busca limitar la subida de la temperatura de la Tierra a menos de 2 °C e -idealmente- a 1,5 °C.

El Pnuma, con sede en Nairobi, sostiene que ese umbral se superará “al menos temporalmente”, aunque asegura que aún es posible reducir la magnitud y la duración de ese rebasamiento mediante recortes de emisiones de gases de efecto invernadero “sin precedentes”.

Según el informe, el planeta registrará un aumento medio de temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados este siglo si los países cumplen sus compromisos climáticos actuales, y de 2,8 grados si continúan con las políticas vigentes, frente a los 2,6-2,8 grados estimados hace un año.

Pero la retirada prevista de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2026, advierte, tendrá un impacto negativo en los esfuerzos globales, al anular parte del progreso alcanzado en las proyecciones de temperatura. (EFE)