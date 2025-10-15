Llaman a marchar este 19 octubre en defensa del agua, la vida y la soberanía alimenticia

La Red Socioambiental Nacional anunció que respalda a la Coordinadora Popular Nacional y su convocatoria a la gran marcha que se realizará el próximo domingo 19 de octubre con destino al Palacio Nacional.

La movilización tiene como objetivo central la defensa del agua, la vida y la soberanía alimenticia ante la creciente crisis ambiental que afecta al país.

La organización ambiental hizo un llamado a todas las organizaciones sociales, colectivos ambientalistas, activistas y a la ciudadanía en general a participar en esta jornada, portando pancartas, consignas y símbolos que reflejen la lucha ecológica.

“El agua no es un negocio: es un derecho sagrado. La defensa del agua y de la vida es la defensa del futuro del pueblo dominicano”, declaró la organización en un comunicado.

En su declaración, la Red reiteró que la República Dominicana enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, agravada por la expansión minera descontrolada, la deforestación, la contaminación de los ríos y la privatización de los bienes comunes naturales.

El punto de encuentro de la marcha es el parque Enriquillo, saliendo a las 10:00 de la mañana rumbo al Palacio Nacional.

La organización enfatizó que la minería metálica, la agroindustria química, las barcazas contaminantes y los proyectos turísticos en zonas protegidas son facetas de un mismo modelo de desarrollo que atenta contra la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el acceso justo al agua.

“El 19 de octubre el pueblo hablará por sus ríos, sus montañas y el futuro de sus hijos”, concluyó la declaración.