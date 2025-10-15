Conoce el barrancolí, mascota de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Más que acertada es la elección del barrancolí como mascota de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

Su escogencia es idónea para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación de los hábitats de las especies en peligro.

¿Lo conoces?

El Todus subulatus es un ave endémica de la isla de La Española (Haití y República Dominicana). Es un ave pequeña de cabeza grande. Suele medir entre 11 a 12 centímetros de longitud y pesar en promedio unos 9,8 gramos.

Su pico es recto, algo corto y ancho.

El nombre elegido para la mascota es Colí.JCC2026

De la familia Todidae, sus colores llaman mucho la atención. Su plumaje superior presenta un tono verde claro, mientras que la garganta es de color rojo inteso. En sus partes inferiores destaca un color blanquecino, con suaves matices grises, amarillos y rosados, y con ligeros tonos rojizos en los costados.

“Los colores de Colí –verde, rojo, azul y blanco- reflejan la esperanza, la energía, la emoción y la unidad del pueblo dominicano”, señala la promoción publicada por el comité organizador de los juegos.

¿Dónde habita? En los bosques de montaña húmedos, por debajo de los 900 metros sobre el nivel del mar. En República Dominicana se les puede ver con facilidad en la sierra de Bahoruco.

“Su vocalización más común es un uiip o ujip rápido y áspero dado en series de aproximadamente dos por segundo”, destaca eBird, plataforma internacional especializada en el registro de aves. Si escuchas este sonido mientras disfrutas de la naturaleza, ya sabes, ¡es nuestro barrancolí!