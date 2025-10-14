En el Mes de la Reforestación, más de un millón de plántulas serán plantadas en cuencas altas, medias y bajas

Santo Domingo

Más de un millón de plántulas es la cifra a alcanzar en las jornadas de reforestación programadas para realizarse en octubre, Mes de la Reforestación.

Unas 50 jornadas se realizarán en todo el territorio nacional con el apoyo de instituciones del sector público, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas privadas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN). De ello se encarga la Dirección de Reforestación del Viceministerio de Recursos Forestales.

De acuerdo con el MMARN, la reforestación abarcará unas veinte mil tareas de tierra, incluyendo cuencas altas, medias y bajas que han sido afectadas por actividades humanas.

Octubre es escogido para desarrollar las jornadas debido a que la cantidad de lluvia que cae propicia ambientes favorables para la supervivencia de las plántulas.

Entre las especies utilizadas en la reforestación figuran pino criollo, pino caribea, caracolí, cedro blanco, cedro rojo, sabina, corazón de paloma, cabirma santa, cabirma guinea, mara, caoba criolla, caoba hondureña, almendro y roble criollo, entre otras.

Las provincias más impactadas son Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Sánchez Ramírez, Santiago, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Se plantarán especies adecuadas a la vocación de cada terreno y de acuerdo con el clima del lugar, a fin de garantizar mayor desarrollo y supervivencia de las especies plantadas, señala el MMARN.

Estas actividades refuerzan el Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas Forestales, puesto en marcha desde el 5 de junio de 2023.

Para integrarse a las jornadas de reforestación, comuníquese con la Dirección de Reforestación del Ministerio de Medio Ambiente, mediante el correo electrónico dirección.reforestacion@ambiente.gob.do o el teléfono (809) 567-4300 ext. 6180.