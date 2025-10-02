La ONU lamenta la muerte de Jane Goodall y aplaude su trabajo “incansable” por el planeta

La ONU lamentó la muerte de la etóloga británica Jane Goodall, Mensajera de la Paz para la organización internacional desde hace más de 20 años, y aplaudió su trabajo "incansable" por el planeta.

"La científica, conservacionista y Mensajera de la Paz de la ONU trabajó incansablemente por nuestro planeta y sus habitantes, dejando un legado extraordinario a la humanidad y la naturaleza", indicó la ONU en sus redes sociales, junto a su foto.

El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, también le dedicó unas palabras de agradecimiento a Goodall, en las que la calificó de "pionera, defensora de nuestro planeta y buena ancestra".

La ONU, en su página web, destaca que Goodall, pionera del estudio de los chimpancés, era Mensajera de la Paz desde 2002, un papel desde el que ayudaba a la ONU a enfocarse en asuntos medioambientales y concretamente en conservación.

También señala el trabajo del Instituto Jane Goodall para crear programas de conservación y desarrollo en África, donde la científica comenzó sus estudios en la década de 1960, y su proyecto 'Roots & Shoots', para involucrar a la juventud en la naturaleza.

Pionera

La etóloga, primatóloga y antropóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, falleció ayer a los 91 años en California (Estados Unidos) por "causas naturales", según confirmó el instituto Jane Goodall.

Conocida como 'Lady Chimpancé', dedicó su vida al estudio y la protección de esos primates y pese a su edad, la investigadora siguió en activo hasta el último momento y viajó por todo el planeta para difundir la labor del Instituto que lleva su nombre. Incluso este año participó en mayo en la búsqueda de ballenas en la Costa Tropical de Granada.

Los trabajos de Goodall, a los que dedicó más de 60 años de su vida, constituyen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

En concreto, fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, en quienes descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas como que comen carne, fabrican herramientas, usan plantas a modo de medicina; que adoptan crías cuyas madres han muerto aunque no tengan parentesco o que pueden transmitir conocimientos y experimentar sentimientos como el amor, los celos o la ira.