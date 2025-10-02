Bendición de las mascotas, este sábado 4 de octubre

Listín Diario

La Iglesia Catedral Episcopal de la Epifanía invita a celebrar el Día de Francisco de Asís con la Bendición de las Mascotas, una actividad que promueve el respeto, la fraternidad, el cuidado y la protección por la creación.

La cita del encuentro abierto a toda la comunidad es este sábado 4 de octubre a las 4:00 de la tarde en la sede de la iglesia, ubicada en la avenida Independencia 253 casi esquina Danae, en Gazcue.

“Con el propósito de honrar la creación de Dios, desde hace un tiempo la iglesia ha promovido se tenga un día especial para orar por la protección y el bienestar de los animales, con lo son también nuestras mascotas”, dice la institución religiosa, cuyo rector es el reverendo Bladimir Pedraza.

Las mascotas deben ser llevadas con correas o en brazos.

La actividad es auspiciada por la Fundación Dominicana de Protección de los Animales (Fundopra).