en la plaza de la cultura
Agenda verde en la Feria Internacional del Libro 2025
El evento es dedicado al historiador Frank Moya Pons, primer ministro de Medio Ambiente de República Dominicana
La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025 incorpora espacios que abordan, desde diversas perspectivas, temáticas ambientales.
A celebrarse del 25 de septiembre al 5 de octubre, el evento está dedicado al historiador Frank Moya Pons, primer ministro de Medio Ambiente de República Dominicana (2000-2004).
Viernes 26, 7:00 p.m. Proyección del largometraje Tumba y quema. Cinemateca Dominicana.
Lunes 29, de 9:00 a 11:00 a.m. Creación de personajes con máscaras de reciclables. Pabellón Biblioteca Abierta de la Biblioteca Nacional.
Lunes 29, 10:00 a.m. Conferencia “Frank Moya Pons y la filantropía en el medio ambiente”, con Omar Paíno Perdomo. Pabellón Frank Moya Pons en la Biblioteca Nacional.
Lunes 29, 10:00 a.m. Charla sobre energía nuclear. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.
Lunes 29, 6:00 p.m. Conferencia “Energía que impulsa el desarrollo”, con Joel Santos, ministro de Energía y Minas. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.
Martes 30, 5:00 p.m. Conferencia “La gestión de los recursos energéticos y minerales del país”. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.
Martes 30, 6:00 p.m. Panel sobre el libro Memorias de la conferencia “Valorización residuos sólidos y sargazo”. Pabellón de autores y talleres literarios.
Jueves 2, 10:00 a.m. Conferencia “La minería metálica y no metálica”, con Rolando Muñoz. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.
Viernes 3, 9:00 a.m. Charla sobre la minería artesanal, con Rolando Muñoz. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía. Y a las 6:00 p.m., en el mismo lugar y con el mismo conferencista, la charla “Tierras raras”.
Viernes 3, 7:00 p.m. Presentación del libro Urbanistas de cabecera: incisiones críticas en el Gran Santo Domingo, de Marcos Barinas. Sala de Letras Moscoso Puello. Museo de Historia Natural.
Viernes 3, 5:00 p.m. Taller “Historias de animales”, con Haydée Zayas y José Rabelo.
Domingo 5, 11:00 a.m. Los Cuentacuentos: “Las aventuras de la cigua palmera”, de Aliani Aquino. Pabellón infantil.