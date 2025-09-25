Agenda verde en la Feria Internacional del Libro 2025

La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025 incorpora espacios que abordan, desde diversas perspectivas, temáticas ambientales.

A celebrarse del 25 de septiembre al 5 de octubre, el evento está dedicado al historiador Frank Moya Pons, primer ministro de Medio Ambiente de República Dominicana (2000-2004).

Viernes 26, 7:00 p.m. Proyección del largometraje Tumba y quema. Cinemateca Dominicana.

Lunes 29, de 9:00 a 11:00 a.m. Creación de personajes con máscaras de reciclables. Pabellón Biblioteca Abierta de la Biblioteca Nacional.

Lunes 29, 10:00 a.m. Conferencia “Frank Moya Pons y la filantropía en el medio ambiente”, con Omar Paíno Perdomo. Pabellón Frank Moya Pons en la Biblioteca Nacional.

Lunes 29, 10:00 a.m. Charla sobre energía nuclear. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.

Lunes 29, 6:00 p.m. Conferencia “Energía que impulsa el desarrollo”, con Joel Santos, ministro de Energía y Minas. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.

Martes 30, 5:00 p.m. Conferencia “La gestión de los recursos energéticos y minerales del país”. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.

Martes 30, 6:00 p.m. Panel sobre el libro Memorias de la conferencia “Valorización residuos sólidos y sargazo”. Pabellón de autores y talleres literarios.

Jueves 2, 10:00 a.m. Conferencia “La minería metálica y no metálica”, con Rolando Muñoz. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía.

Viernes 3, 9:00 a.m. Charla sobre la minería artesanal, con Rolando Muñoz. Pabellón de Identidad y Ciudadanía. Museo de Historia y Geografía. Y a las 6:00 p.m., en el mismo lugar y con el mismo conferencista, la charla “Tierras raras”.

Viernes 3, 7:00 p.m. Presentación del libro Urbanistas de cabecera: incisiones críticas en el Gran Santo Domingo, de Marcos Barinas. Sala de Letras Moscoso Puello. Museo de Historia Natural.

Viernes 3, 5:00 p.m. Taller “Historias de animales”, con Haydée Zayas y José Rabelo.

Domingo 5, 11:00 a.m. Los Cuentacuentos: “Las aventuras de la cigua palmera”, de Aliani Aquino. Pabellón infantil.