Dos acuerdos para fortalecer la conservación marina y costera

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribió dos acuerdos de colaboración con la Fundación Ecológica Arrecifes de Bávaro y la organización Soluciones Naturales Uynghiem Ngo (EcoSoluciones), con el objetivo de implementar acciones concretas para la recuperación, conservación y gestión sostenible de hábitats estratégicos en las regiones Este y Norte del país.

El primer convenio fue firmado por Fernando Sánchez, presidente de la Fundación Ecológica Arrecifes de Bávaro, y se centra en la laguna arrecifal de Bávaro, en la provincia La Altagracia, recientemente establecida con la Resolución 008-2024 como un área de protección especial basado en Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC), en razón de sus altos valores ecosistémicos.

El segundo acuerdo lo rubricó Lía Hiraldo, directora de EcoSoluciones, para intervenir dos áreas de alta prioridad ecológica en la región Norte: los polígonos costeros de Gaspar Hernández, en Espaillat; y el Monumento Natural Lagunas de Cabarete y Goleta, en Puerto Plata.

Las acciones estarán orientadas a la restauración y reforestación de manglares y humedales, ecosistemas fundamentales para la resiliencia costera, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.