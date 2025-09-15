Más guardaparques y tecnología, los planes de Centroamérica para frenar la deforestación

Los ministros de ambiente de Centroamérica acordaron "cinco prioridades", como tener más guardaparques y tecnología en los próximos meses, para frenar la deforestación de los bosques en la región, donde casi la mitad de su superficie terrestre es cobertura boscosa.

"Ni la deforestación, ni la contaminación, ni la crisis climática reconocen fronteras, y solo mediante la cooperación entre nuestros países, podemos avanzar hacia soluciones sostenibles", señaló el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

Los ministros que integran el Consejo de ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), del que Panamá es presidente pro tempore desde el pasado miércoles, realizaron una sesión para revisar "avances y desafíos de iniciativas claves", según la información oficial.

La CCAD es el órgano especializado en materia ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), integrado por los ministerios de ambiente de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Así "aprobaron cinco prioridades regionales que marcarán la agenda ambiental del istmo en los próximos meses enfocadas, donde cada una tendrá acciones específicas para su ejecución", según el comunicado del ministerio de Ambiente de Panamá.

Entre ellas está "consolidar los parques nacionales y áreas protegidas de la región" a través de mayor inversión en nuevos guardaparques, mejorar o renovar las instalaciones, implementar planes de acción y alianzas estratégicas con oenegés y comunidades; fortalecer los programas para la protección y vigilancia, impulsar el reconocimiento de nuevas áreas de conservación y facilitar tanto el acceso como el mantenimiento.

Así prevén impulsar "inversiones en infraestructura, la incorporación de tecnología para detectar amenazas, la capacitación de guardaparques y el fortalecimiento de planes de manejo, con miras a garantizar el acceso, la vigilancia y la protección de estos espacios naturales", según la información oficial.

Y contemplan poner "en marcha de una Agenda Regional de Restauración, que fomente la cooperación en proyectos de reforestación y regeneración de ecosistemas, multiplicando experiencias exitosas y promoviendo el empleo verde y la resiliencia climática".

Los ministros también propusieron como prioridad "desarrollar un mercado regional de carbono donde la región trabajará en un esquema integrado que permita convertir la conservación en motor económico, generando millones de dólares en beneficios para 2030 y fomentando un modelo de desarrollo sostenible y resiliente".

Centroamérica irá "unida" a la COP30

Los ministros de ambiente también acordaron ir en "una posición conjunta" a la 30 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará en noviembre en Belém, una de las mayores ciudades de la Amazonía, en Brasil.