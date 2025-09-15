Anuncian tercera versión de la “Ruta ciclística por los humedales de Guerra”

Con el lema “salvemos el Brujuela” comenzó la preparación de la tercera “Ruta ciclística por los humedales de Guerra”. La actividad, a celebrarse el 12 de octubre 2025, pone de manifiesto el compromiso de sus organizadores con las causas ambientales, deportivas y de la salud del país.

La tercera versión del tradicional evento deportivo se realizará en San Antonio de Guerra, República Dominicana, con el objetivo de promover la protección del medio ambiente, la práctica deportiva, la salud y el desarrollo sociocultural y sostenible del municipio.

La ruta, que se realiza de manera ininterrumpida desde el año 2023, es convocada por la Mesa del Agua, la alcaldía del municipio, la sociedad empresarial, el movimiento ambiental y el movimiento deportivo.

En la tercera versión se espera la participación de más de 1,000 ciclistas de todo el país, en la modalidad bicicleta de montaña o mountain bike. El evento es dirigido a toda la familia.

El recorrido será de unos 50 kilómetros atravesando humedales, bosques tropicales, montañas y ríos. La ruta saldrá desde el complejo ecoturístico “Palmar del Lago” y concluirá en el parque central de la ciudad.

Los ciclista que concluyan el recorrido recibirán medallas, camisetas y tendrán derecho a la rifa de bicicletas y refacciones.

El municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo, es el escenario escogido para la jornada por el significado de la composición de los ecosistemas naturales de la zona, por su potencial hídrico para el abastecimiento de agua potable de los municipios Santo Domingo Este y Boca Chica. El municipio cuenta con docenas de humedales y ríos subterráneos como el Brujuelas.

Valor. Los humedales son ecosistemas que además de proveer de agua para el consumo humano sirven de reservorios para albergar vida silvestre y ayudan a regular el clima del planeta. En este momento se encuentran amenazados por la alta presión que ejerce el desarrollo urbano, así como por la contaminación humana y la extracción de materiales.

El objetivo principal de la ruta es la sensibilización ambiental para la protección de los humedales, ríos y lagos de la zona, con el apoyo y la participación de las organizaciones comunitarias, empresariales, religiosas y grupos ambientalistas, quienes se abrazan por su propia causa, tal como es el ambiental de la zona y el país.

Dedicatoria. La tercera versión de la Ruta ciclística por los humedales de Guerra está dedicada al munícipe de Guerra, profesor Ramón de la Rosa, y a la provincia Dajabón. El país invitado es Chile.