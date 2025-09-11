FAO reconocerá iniciativa Campo Conecta, proyecto que busca acercar a los agricultores con los hoteles y restaurantes

Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, manifestó que el programa Campo Conecta, una iniciativa que busca acercar a los agricultores del país sin intermediarios a las cadenas de hoteles y restaurantes, será reconocida internacionalmente.

“La FAO hace todos los años en octubre un evento mundial en Roma donde reconoce iniciativas que están contribuyendo a erradicar pobreza y aumentar la seguridad alimentaria. Esta (Campo Conecta) fue una de las selecciones para presentarse este año”, afirmó el representante de este organismo en República Dominicana.

El país acompañará a una lista de aproximadamente 20 iniciativas mundiales que se mostrarán en Roma para saber cuáles son las experiencias que se pueden replicar.

Sobre el programa

Campo Conecta es un programa de la FAO que comenzó a marchar en el país en el año 2020, a través de una alianza con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y Supérate.

Esta iniciativa funciona a través de las llamadas “Casas Sombra”, un espacio de tierra dedicado a la cosecha de productos como hortalizas frescas, albahaca, brócoli, repollo blanco, zanahoria, papa, apio, lechuga romana, apio, berenjena, cebolla, perejil, zuchini y rúcula.

Según Miriam Batista, directora de Superación de la Pobreza, Campo Conecta tiene entre 360 y 370 agricultores rondando casi las mil familias impactadas de manera indirecta.

Actualmente a nivel nacional hay un total de 36 casas sombra y otras están en construcción. Están ubicadas en provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorís, Valverde y Monte Cristi, entre otras. La selección de los participantes de este proyecto se hace a través del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), tomando como referencia los niveles más bajos de pobreza.

Parte de los agricultores del programa viajarán a Roma para contar su experiencia en este proyecto y cómo ha impactado sus vidas.

De acuerdo con Rodrigo Castañeda, este proyecto conecta al mercado con la oferta y garantiza una seguridad alimentaria a los agricultores al generar ingresos con la venta de sus productos.