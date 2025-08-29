Inauguran el Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR en honor a Idelisa Bonnelly

La Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar) inauguró el Centro de Investigaciones Marinas MARE-DR, dedicado a la memoria de la profesora Idelisa Bonnelly, pionera de la biología marina en el país.

El centro cuenta con una infraestructura de alto nivel, con laboratorios especializados que posicionan a la República Dominicana como referente en innovación, restauración y conservación marina en la región del Caribe.

El acto de apertura reunió a autoridades gubernamentales, donantes internacionales, representantes del sector privado, académicos y miembros de la comunidad de Bayahíbe.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista, destacó la relevancia del nuevo espacio para fortalecer la investigación científica, la restauración de los ecosistemas marinos y la gestión de áreas marinas protegidas.

La creación de MARE-DR fue posible gracias al respaldo de una alianza que integra al sector privado, la cooperación internacional y las comunidades locales.

En el acto se rindió homenaje a la profesora Idelisa Bonnelly. La académica Felicita Heredia evocó su legado como fundadora de Fundemar, madre de la biología marina en el país y visionaria al sentar las bases de las ciencias marinas en el país.

Rita Sellares, directora ejecutiva de Fundemar, dijo que MARE-RD es un espacio al servicio de la investigación, la educación y la innovación que posiciona a Bayahíbe como polo regional de conservación marina y fortalece la colaboración con instituciones académicas y científicas nacionales e internacionales.

El centro forma parte del Marine Innovation Hub, una plataforma regional que integra los laboratorios de Fundemar y la Fundación Puntacana, con el apoyo de The Nature Conservancy y el financiamiento de OceanKind.

Este hub impulsa el uso de tecnologías de vanguardia en investigación, restauración y conservación marina, al tiempo que promueve la creación de capacidades a nivel nacional e internacional, en apoyo a los compromisos nacionales y globales frente al cambio climático y la degradación de los ecosistemas marinos.

Desde sus inicios en 1991, Fundemar ha impulsado proyectos pioneros de conservación y ciencia aplicada reconocidos a nivel regional, como la protección de delfines, la reintroducción de manatíes, programas de monitoreo marino-costero y restauración de corales.

Exposición. Como parte de la inauguración del centro se dio apertura a la exposición fotográfica “República Dominicana Submarina”, trasladada a Bayahíbe gracias a la colaboración de la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Embajada de Francia en la República Dominicana. La muestra reúne imágenes de los fotógrafos submarinos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll que invitan a explorar la extraordinaria biodiversidad marina del país, con énfasis en los arrecifes de Bayahíbe.

Diseño. Ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia, el concepto de diseño del centro fue concebido por Rita Sellares, quien plasmó más de veinte años de experiencia en las necesidades y distribución de un centro de este tipo, con el respaldo del arquitecto Gustavo Padilla, que transformó esa visión en la infraestructura inaugurada.