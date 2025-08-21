Cuatro de cada cinco países que firmaron el Acuerdo de París aún no han presentado sus planes de reducción de emisiones

Cuatro quintas partes de los países firmantes del Acuerdo de París aún no han presentado sus nuevos planes de reducción de emisiones, conocidos como contribuciones nacionales determinadas (NDC, en inglés), informó la presidencia de la próxima cumbre climática, la COP30.

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, urgió a los países que aún no han presentado sus NDC de cara a 2035 a que lo hagan con prontitud.

Los firmantes del Acuerdo de París deben presentar sus nuevas NDC este año y las nuevas propuestas deben ser más ambiciosas que sus planes anteriores, con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

Las NDC constituyen "demostraciones de compromiso de los gobiernos con sus pueblos" y también son muestras de su "compromiso con el multilateralismo y el régimen climático", recalcó Corrêa do Lago en la sexta carta de la Presidencia de la COP30, conferencia que se realizará el próximo noviembre en la ciudad brasileña de Belém.

La carta afirmó que los resultados de la conferencia preparatoria de la COP30 celebrada el pasado junio en Bonn, Alemania, "no fueron ideales", aunque valoró que esta cita sirvió para "enviar señales claras del compromiso inquebrantable de todas las partes con el multilateralismo y el régimen de cambio climático".

Corrêa do Lago sugirió a los países que presenten sus planes de reducción de emisiones durante un evento de alto nivel que será organizado por el secretario general de la ONU, António Guterres, el 24 de septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Para acelerar el progreso de las conversaciones, la Presidencia de la COP30 realizará dos rondas de consultas con los gobiernos, la primera durante ese evento en Nueva York y la segunda, en octubre en Brasilia, al margen de una reunión ministerial preparatoria para la conferencia de Belém.

El diplomático brasileño concluyó su misiva haciendo un llamamiento a que se hagan esfuerzos para acelerar la implementación del Acuerdo de París, un tratado que "está funcionando", y para "conectar el régimen de cambio climático con la vida real de las personas".