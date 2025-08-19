El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio se llamará en lo adelante Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono

República Dominicana integra a sus políticas climáticas el enfoque de mercado de carbono al renombrar al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que en lo adelante se denominará Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono.

Este cambio de nombre es una adaptación del ordenamiento jurídico nacional a los mandatos del Acuerdo de París y su libro de normas, completado en noviembre del pasado 2024 en la COP29 de Azerbaiyán donde se aprobó definitivamente el reglamento de su artículo 6 y todos sus apartados, informó la entidad en un comunicado.

El artículo 6 del acuerdo de París, que facilita y reglamenta la cooperación nacional e internacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del Mercado de Carbono, sustituye al Protocolo de Kyoto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, una de las herramientas creadas por ese tratado que brindaba aval a proyectos que podían generar créditos de carbono certificados.

En total, República Dominicana viabilizó 15 proyectos avalados bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, siendo el país del Caribe con mayor número de iniciativas desarrolladas.

El país ya ha desarrollado herramientas como el sistema piloto de Comercio de Emisiones, como parte de la iniciativa CiACA (Collaborative Instruments forAmbitious Climate Action) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y con el apoyo técnico del Centro Regional de Colaboración del Caribe.

Además, el sector privado nacional está desarrollando iniciativas como empresas sostenibles y acoplando sus programas de sostenibilidad, para generar un mercado voluntario de emisiones de gases de efecto invernadero que allane el camino hacia la inserción de República Dominicana en el mercado internacional de carbono.

A través del decreto 358-25, la entidad mantiene su rol de Autoridad Nacional Designada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para avalar u objetar los reportes de reducción o captura de emisiones de carbono a nivel nacional, lo que facilita la participación del sector privado dominicano en los mercados de carbono.

El decreto 358-25 también estipula que el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono quede adscrito al Ministerio de la Presidencia.