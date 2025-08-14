El Jardín Botánico Nacional celebra con actividades especiales su 49 aniversario

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso (JBN) ha organizado durante el mes de agosto un programa especial para celebrar su 49 aniversario.

El parque permanecerá cerrado al público este viernes 15 de agosto por la celebración de una eucaristía de acción de gracias para conmemorar la fecha de su inauguración en 1976.

Ese día, el Club de Caminantes tendrá habilitada la entrada solo hasta las 8:00 de la mañana y a partir de las 3:00 de la tarde.

El domingo 17 de agosto la entrada es gratis, pero el tren no circulará para evitar contratiempos con la alta demanda de usuarios.

El viernes 22 de agosto se realizará una jornada de limpieza y por esta razón también estará cerrado al público todo el día.

El martes 26 de agosto tendrá lugar un reconocimiento póstumo al arquitecto Benjamín Paiewonsky, primer director del JBN; y el jueves 28 de agosto será el lanzamiento de la nueva edición de la revista científica Moscosoa.

Algo de historia. La construcción del JBN fue iniciada en marzo de 1972 y se inauguró el 15 de agosto de 1976. La Ley 456 del 12 de octubre de 1976 le dio personería jurídica. El parque urbano fue bautizado con el nombre del doctor Rafael María Moscoso mediante el decreto 2271 como un homenaje póstumo al primer botánico dominicano en escribir un Catálogo de la Flora de la Isla La Española.