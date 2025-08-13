Servicio Regional de Salud Ozama y Hospital Hacienda Estrella realizan jornada de reforestación

El Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO) y el Hospital Municipal Hacienda Estrella (HMHE), junto a otras instituciones, realizaron una jornada ambiental de reforestación a favor de la preservación del medio ambiente y por la construcción de una cultura de responsabilidad ecológica en la comunidad.

El evento, coordinado por el Servicio Regional de Salud Ozama y realizado en áreas aledañas al centro hospitalario, tuvo como objetivo principal restaurar zonas verdes, recuperar suelos degradados y contribuir a la mitigación del cambio climático a través de la siembra de especies arbóreas nativas y frutales.

Durante la actividad María Hindianicis Arias Reyes, directora del Hospital Municipal Hacienda Estrella, resaltó la importancia de que el sector salud asuma un papel activo en la protección del entorno natural.

Con herramientas listas y un alto espíritu de colaboración, niños, jóvenes y adultos se organizaron en equipos para realizar la siembra de árboles en áreas estratégicas previamente identificadas.

Dewar Ramírez, responsable de Acceso a la Información del HMHE, ofreció una charla educativa sobre los beneficios de la reforestación, destacando que esta ayuda a conservar y aumentar las fuentes de agua, reduce la erosión del suelo y mejora su fertilidad.

El grupo recibió instrucción sobre el cuidado de las especies plantadas, garantizando que la reforestación no fuera solo simbólica, sino efectiva y duradera.

La jornada se convirtió en una experiencia de unión comunitaria en la que el entusiasmo, la educación ambiental y el respeto por la naturaleza fueron protagonistas.