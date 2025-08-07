Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

proyecto el seibo resiliente

Miches fortalece su capacidad comunitaria de respuesta ante desastres

Más de 210 personas fueron capacitadas y siete redes comunitarias fueron conformadas y equipadas en el municipio para enfrentar desastres y emergencias

Los talleres fueron realizados en distintas comunidades.GIZ

Miches, El Seibo

El municipio de Miches avanza hacia la resiliencia climática y la gestión de riesgos al conformar y equipar siete redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta. 

Esta acción forma parte del compromiso del proyecto El Seibo Resiliente, el cual busca fortalecer las capacidades locales frente a desastres naturales y emergencias. 

Más de 200 personas fueron capacitadas en temáticas clave como primeros auxilios, evacuación, rescate acuático, alerta temprana y otros conocimientos esenciales para la preparación y respuesta ante desastres.

Los talleres fueron realizados en las comunidades de Miches, Arroyo Santiago, Los Dos Ríos y La Cabirma, impactando directa e indirectamente a más de 500 personas. 

El proceso formativo culminó con un evento de clausura que reunió a miembros de la comunidad, autoridades locales, Defensa Civil y representantes de la Unión Europea y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana.

Durante el acto de cierre, se confirmó el compromiso de las siete redes comunitarias creadas y se celebró el trabajo conjunto realizado en los últimos meses.

El proyecto El Seibo Resiliente es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, financiado por la Unión Europea y co-financiado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), e implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y la GIZ. 

Para la conformación de redes comunitarias, se contó con el apoyo de Plan Internacional para su implementación y se trabajó en colaboración con la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI), el Cuerpo de Bomberos de Miches y Defensa Civil.

Como siguiente paso, se trabajará en la integración formal de estas redes al Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CP-PMR) de Miches, fortaleciendo así la articulación entre actores comunitarios e institucionales en la gestión del riesgo de desastres.

