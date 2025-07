La pesca destructiva de tiburones continúa en RD, advierte bióloga marina

En el Día Internacional del Tiburón, la situación de estos animales en República Dominicana sigue siendo alarmante.

Aunque sobre el papel están protegidos; en la práctica, los tiburones continúan siendo víctimas de una pesca destructiva que pone en riesgo no solo su supervivencia, sino también el equilibrio del ecosistema marino.

Así lo afirmó a Listín Diario Rebeca García Camps, licenciada en biología con especialidad en ciencias marinas, quien ha sido testigo directa de esta problemática. Según explica, actualmente existe una veda permanente para los tiburones y rayas en aguas dominicanas. Sin embargo, aún se siguen capturando.

García relata que ha visto casos en los que algunos pescadores optan por liberar tiburones atrapados accidentalmente, como ocurrió en Palmar de Ocoa con un ejemplar de tiburón tigre enredado en una red.

También destaca a pescadores como Alido Báez, de Bayahibe, quien utiliza sus redes sociales para mostrar sus capturas y educar sobre la importancia de respetar las vedas.

Asimismo, Rebeca comenta que hace apenas dos semanas, este pescador avistó tiburones oceánicos de punta blanca cerca de su embarcación.

Pero no todos los encuentros terminan bien. García denuncia la captura de tiburones juveniles en zonas como La Balsa de Samaná y señala que, en lugares más remotos, como el Banco de la Plata, la pesca indiscriminada continúa sin control.

Es por ello que la bióloga afirma que esta actividad no solo afecta a los tiburones, sino también a los propios pescadores, que suelen operar en condiciones precarias.

¿Qué tiburones se avistan en RD?

De acuerdo con García, en el país se identifican varias especies de tiburones, entre ellas el tiburón gato, el de arrecife, limón, tigre, toro, punta negra, martillo, ballena y el oceánico de punta blanca.

"Aun así, ver uno durante una inmersión sigue siendo raro, ya que suelen alejarse de los humanos", añadió Rebeca García.

En ese sentido, dice que a nivel global, los tiburones enfrentan un panorama preocupante. Muchas especies están clasificadas entre Casi Amenazadas y En Peligro Crítico según la lista de especies amenazadas.

"En República Dominicana, la falta de investigación dificulta tener datos precisos, pero los estudios existentes son reveladores. Uno de ellos, liderado por el Dr. Rubén Torres de Reef Check y publicado en 2020", aseguró.

Rebeca García, bióloga marina.Fuente externa

Reveló además que el país fue uno de los que presentó más sitios de muestreo donde no se avistaron tiburones, lo que indica una alarmante disminución.

Asimismo, agregó que un informe más reciente (Sherman et al., 2023) indica que casi el 60 % de las especies de tiburones y rayas asociadas a los arrecifes de coral están en peligro de extinción en todo el mundo.

Pese a este panorama sombrío, comenta que hay pequeños avances. República Dominicana forma parte de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) y, junto a entidades como CODOPESCA y Aduanas, prohíbe la exportación de carne y aletas de tiburón.

No obstante, García advierte que estas regulaciones no sirven de mucho si no hay consecuencias reales para quienes las violan.

La bióloga insiste en que se necesita más educación y conciencia. Explica que muchos tiburones, como el tiburón ballena, ni siquiera representan peligro para el ser humano, pero aún hay quienes los temen por desconocimiento.

Este gigante del mar, por ejemplo, se alimenta solo de plancton y ni siquiera tiene dientes.

Además de su valor ecológico, los tiburones representan una oportunidad económica desaprovechada.

“Hay gente como yo que viaja y paga para ver tiburones”, comenta García. En lugares como Punta Cana, Bayahibe o Cabeza de Toro ya es posible avistar tiburones gato o de arrecife durante inmersiones, pero el país aún no ha desarrollado esta actividad como una industria turística.

En otras regiones, como México, Bahamas o la Polinesia Francesa, los tiburones se han convertido en un atractivo turístico importante.

“Si no los quieren proteger por su importancia ecológica, háganlo por los beneficios económicos”, dice García, “desde el pescador que va a tener peces más sanos si no pesca tiburones, hasta el turista que paga cientos de dólares por bucear con ellos".

La experta indicó que en el mar, los tiburones cumplen un rol vital: como depredadores tope, ayudan a mantener saludables las poblaciones de peces, eliminando a los individuos enfermos o débiles.

"Su desaparición no solo afectaría la biodiversidad, sino también la pesca misma, que depende de un ecosistema en equilibrio", finalizó.