Jackeline Salazar: “Nos hace falta un centro de investigaciones biológicas”

La botánica dominicana tiene, en la bióloga Jackeline Salazar, a una de sus más brillantes representantes.

Fue la primera en obtener un doctorado en Botánica (Biología de Plantas, Universidad de Cornell, 2006) y es la especialista mundial en el estudio de la familia de las caneláceas. De esta familia describió tres especies para la flora de Brasil, país donde realizó un máster en Ecología y Ciencias Forestales en la Universidad Federal de Vicosa (1991).

Se ha dedicado a la botánica sistemática y en sus más de 30 años consagrados a la investigación y la docencia ha forjado un legado que trasciende el reconocimiento local.

¿Cómo ve la científica los avances botánicos en el país?

Salazar destaca los esfuerzos realizados en las últimas décadas, como la construcción de un banco de semillas en el Jardín Botánico Nacional (JBN), el proyecto “Misión rescate Lista Roja” de plantas en peligro, coordinado por el JBN con patrocinio del sector privado; los trabajos de restauración que realizan instituciones como Grupo Jaragua y el interés de los jóvenes profesionales en especializarse a nivel de maestría y doctorado.

Heidy Santana, encargada Ambiental de la fundación Propagás; Jackeline Salazar y la bióloga Yvonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde.ALEXANDER MORA/LD

“Hemos mejorado en cuanto al acceso a fondos. Ahí están los fondos de Fondocyt (Fondo de Incentivo a la Investigación Científica y Tecnológica). El problema es cuál sería la capacidad que tienen las instituciones a nivel de personal de investigación para ejecutar proyectos Fondocyt si los que estudian se van del país”, indica.

Al personal de las instituciones, dijo en el Encuentro Verde de Listín Diario, debería integrarse el profesional que ha salido a capacitarse fuera, “personal de alto nivel que merece la oportunidad de desarrollar aquí sus conocimientos”.

Salazar lamenta que, por falta de oportunidades e incentivos, estos profesionales no encuentren aquí un nicho que les garantice calidad de vida y tiempo para realizar las investigaciones.

“En el área de la biología, los jóvenes botánicos se van a estudiar fuera, como yo me fui, y volví, ¿pero sabes lo que es que se queden todos en el extranjero por falta de oportunidades para hacer investigación y asegurar una buena posición en una institución? ¿Cómo contratas a un profesional con doctorado con un sueldo de 30 mil pesos?”, se pregunta la investigadora asociada de Grupo Jaragua.

Esta fuga de talento repercute en la gestión de los planes de conservación “porque tienes una persona que adquirió un conocimiento nuevo en un área de la investigación científica que quiere aportar al país y no puede hacerlo porque no se les da cabida, porque no se les da espacio”.

Salazar dice que debería existir en el país un centro donde los investigadores encuentren las condiciones adecuadas para trabajar.istock

Señala que ha visto, en países considerados “más atrasados” que República Dominicana, exitosos centros de investigación que aseguran un espacio a los profesionales para que contribuyan a la ciencia de su país cuando regresen.

UN CENTRO PARA REPÚBLICA DOMINICANA

Por eso, para que la botánica se constituya en un ente que contribuya al desarrollo sostenible, Salazar considera que el país debería contar con un centro de investigaciones biológicas independiente del Estado.

“Un centro donde los investigadores encuentren las condiciones adecuadas para trabajar, con buenos microscopios, con laboratorios de química y biología molecular, porque uno de los problemas que tenemos es que los laboratorios moleculares han sido destinados más al área de ciencias de la salud”.

“Y debe ser descentralizado del Gobierno –continúa-. O formar parte de una alianza empresa-gobierno, pero que no sea manejado directamente por el Gobierno, porque vamos a tener el mismo problema de siempre. Claro, se podría coordinar con las instituciones del Estado. El Jardín Botánico Nacional es un área excelente para coordinar y difundir. Lo veo desde el punto de vista de la investigación para el desarrollo. En otros países están los jardines botánicos pero también hay centros de investigación. En la universidad hay un instituto, pero vete a ver las condiciones en que está”.

“Creo en los centros independientes porque cuando hablas de investigación te refieres a que la persona debe estar enfocada en eso. Tuve una lucha en la UASD, cuando conseguimos que el Consejo Universitario aprobara la mitad de la carga para los investigadores que venían con doctorado”. Jackeline Salazar Bióloga botánica

EXPERIENCIA Y TALENTO JOVEN. Y así como defiende la capacitación joven, Salazar valora la experiencia y el conocimiento de los profesionales que se mantienen trabajando y actualizándose. Para la bióloga, los nuevos conocimientos que adquieren los jóvenes deben complementarse con la experiencia de los grandes técnicos que han dedicado su vida al trabajo de campo y a las investigaciones.

“Tienes a los jóvenes que se están capacitando, eso es bueno, y también a personas con mucha experiencia. La persona que comienza necesita de alguien que la guíe en el manejo de las cosas. No es lo mismo la universidad que la vida real”, comenta.

NUEVAS ESPECIES

Jackeline Salazar realiza actualmente investigaciones locales de la familia de las caneláceas. En estos estudios cuenta con la colaboración del investigador puertorriqueño Marcos Caraballo.

“Como resultado de los trabajos que estoy realizando con la familia Canellaceae, a las que pertenecen unas especies conocidas como canelilla y ozúa, estoy en el proceso de describir especies nuevas para la República Dominicana, lo que incrementaría el número de especies endémicas y amenazadas para el país, ya que la mayoría de las especies de esta familia, tanto aquí como en otros países en donde se encuentra, son endémicas y muy raras”, comparte con Listín Diario.

La ozúa (Cinnamodendron ekmanii), escribe Salazar, es una planta aromática usada tradicionalmente en la zona de Loma Atravesada, en Samaná.GRUPO JARAGUA

Distribución. Las caneláceas están presentes en la zona tropical del continente americano (desde Florida al norte de Suramérica, Brasil y Las Antillas) y el este de África.

“Tiene una distribución muy loca, como dice uno, porque cruza del continente americano a la parte este de África. Estuve allá, en África”, comenta Salazar.

SOBRE EL JARDÍN BOTÁNICO A propósito de las denuncias que alertan sobre una posible reducción del espacio físico del Jardín Botánico Nacional (JBN), Salazar defiende el papel que juega el parque y la importancia de preservarlo en su conjunto.



“Es la institución básica y central para el desarrollo de la investigación botánica ahora mismo en el país, tanto en investigación científica como en conservación. Tiene todo: áreas de conservación natural, zonas de especies nativas y endémicas, el mayor herbario de las Antillas, una biblioteca, recreación…”.



Jackeline Salazar: “A pesar de que botánicos dominicanos han descrito especies aquí, la mayoría de las descripciones son realizadas por investigadores extranjeros. Por eso hablo de un centro de investigación donde los investigadores encuentren las condiciones adecuadas para trabajar”.istock

DE INTERÉS

Tesis de grado. Para optar por el título de bióloga (UASD), Jackeline realizó junto al biólogo botánico Brígido Peguero un inventario de la flora del Parque Nacional del Este (ahora Cotubanamá) en su área terrestre. Su trabajo en taxonomía vegetal también incluye familias de plantas tropicales como las bignoniáceas.

Este año obtuvo la certificación del programa “Paisajes forestales tropicales: conservación, restauración y uso sostenible”, de la Yale School of the Environment (Estados Unidos). Además de investigar, se dedica a la consultoría.

Elección. Antes de dedicarse por completo a la botánica le atraía el estudio de las arañas, motivada por el padre Julio Cicero. Cambió de idea cuando conoció el trabajo del maestro Eugenio de Jesús Marcano.

Más apoyo para publicar. Salazar aboga por más apoyo económico para los profesionales que publican en revistas indexadas. “Las revistas te cobran un dineral. Para publicar en las revistas indexadas tienes que pagar y esas son las publicaciones que se reconocen en tu currículo”.