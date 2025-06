Descentralizar el manejo de las áreas protegidas, ¿se puede?

Ramón Ovidio Sánchez Peña habló sobre el origen, evolución y situación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). Sobre su relevancia ambiental, social y económica. De las limitaciones y desafíos que enfrenta su sostenibilidad y del papel del Ministerio de Medio Ambiente (MMRN) como administrador de este sistema de protección legal que abarca un 25% del territorio nacional.

Y luego soltó varias preguntas que complementaron, en una larga y productiva sesión interactiva, la conferencia “Pasado, presente y futuro de las áreas protegidas: una mirada hacia la conservación y sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de República Dominicana”, dada el pasado 11 de junio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“¿Podemos esperar una satisfactoria administración y gestión de un 25% del territorio bajo condiciones de recursos financieros insuficientes y hasta cierto punto inciertos?”, preguntó el biólogo y experto en biodiversidad y cambio climático.

¿Es capaz el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por sí sólo, de hacer frente a una adecuada administración y gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Cuenta con una estructura organizacional mínimamente apropiada y con los recursos para esto? ¿Son verdaderamente protegidos los espacios naturales declarados legalmente como tal? ¿Cuál es la realidad en ese sentido? ¿Qué tenemos? ¿Qué esperamos? ¿Qué estrategias seguir?

Las respuestas de un público compuesto por científicos, biólogos, ambientalistas, docentes, estudiantes y representantes del MMRN y de instituciones vinculadas al medio ambiente no se hicieron esperar.

El asunto más debatido fue la necesidad de descentralizar la gestión del Sinap, de manera que el manejo de las 134 unidades que conforman el sistema no dependa de un único ente administrativo. También que los recursos y fondos generados por las áreas protegidas se inviertan en estas.

De la ley. El biólogo Kelvin Guerrero abogó por una actualización de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la 202-04, sobre todo en lo concerniente a las categorías de manejo; y pidió poner atención inmediata a los ecosistemas de bosque nublado, humedales y manglares.

DARLE VALOR. Sobre la falta de financiación para hacer una correcta gestión, Pedro Arias, quien trabajó mucho años en el Viceministerio de Áreas Protegidas, hizo referencia al trabajo realizado en 2019 por los investigadores Víctor Gómez-Valenzuela, Francisco Alpízar y Solhanlle Bonilla-Duarte, sobre el valor de los ecosistemas protegidos de la República Dominicana, para afirmar que “si no valoramos el aporte del sistema de áreas protegidas y logramos que el Estado lo ponga en las cuentas nacionales, lamentablemente esto se va a ver siempre como un gasto, no como una inversión”.

“Si logramos que nos cuenten lo que producen las áreas protegidas”, dice, no habrá que culpar al ministro, al viceministro ni a los técnicos de los problemas que persisten.

Propone analizar los resultados obtenidos en las áreas protegidas a partir de la creación de la Ley 64-00.

“Para el Ministerio, las áreas protegidas no son prioridad y tampoco tienen los recursos para administrarlas porque la cotidianidad en el ministerio, las prioridades, son otras. (…) Tenemos que bregar por tener una institución técnica científica que administre las áreas protegidas como se maneja el Botánico y otros, pero que sean técnicos y científicos, no los pobres guardaparques. Hay guardaparques que no pueden hacer nada en una comunidad, porque lo que se (les) manda (es) a sufrir a las lomas, con frío, sin recursos y sin nada, y ahora hasta sin comida, porque se les quitó la comida. Creo que debemos profundizar en lo fundamental…”

DESDE EL MMRN

Máximo Viñas, encargado del Departamento de Ordenación de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, reconoció parte de las debilidades expuestas por Ramón Ovidio Sánchez y puso al día a los presentes en cuanto a las acciones que está implementando el Ministerio para hacerles frente.

Resaltó que en un estudio realizado junto al Programa de Gestión de Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIOPAMA) sobre la efectividad de la gestión dentro de las áreas protegidas, “nos encontramos con un indicador bastante fuerte: gran parte de las áreas protegidas no llegaba al 50 por ciento, todas en rojo y amarillo”.

Solo un área protegida sacó un puntaje por encima de 90: el Monumento Natural Santos de la Damajagua. El factor determinante para esta buena puntuación, expresó Viñas, es el comanejo eficiente, un comanejo que involucre la participación de las comunidades, el sector privado y el sector gubernamental.

Comentó, sin embargo, que de las 134 unidades de áreas protegidas del Sinap, apenas 10 cuentan con planes de manejo.

“Eso es un reto porque al final los planes de manejo son el instrumento técnico científico (…) que nos ayuda a gestionar adecuadamente las áreas protegidas”.

Actualmente, añadió Viñas, unos 16 planes de manejo están siendo revisados para ser sometidos a una actualización.

Otra iniciativa de la cartera es crear (presentar y debatir) un proyecto que procura que los fondos recaudados en las áreas protegidas sean reinvertidos en el Sinap.

“Tenemos que luchar por lo que es nuestro. Y es ir a Hacienda y explicarles (…) para ver si es posible lograr que esos fondos, en vez de caer en una cuenta única, sean invertidos directamente en las áreas protegidas”.

NUEVA ESTRATEGIA

“¿Dónde estamos? Creo que todos sabemos que estamos mal. ¿Qué esperamos? Mejorar. Porque tenemos que mantener la esperanza; si no, vámonos y démosle fuego a todo lo queda en el país”, dijo en su intervención la bióloga y maestra Ángela Guerrero.

Guerrero apunta que es necesario lanzar una nueva estrategia de conservación como lo hiciera una vez, con éxito, el Grupo Jaragua.

“Es hora de (….) analizar y lanzar una nueva estrategia de conservación de nuestra biodiversidad, pasando por descentralizar el Ministerio, crear nuevas estructuras (…) aumentar el comanejo. Sé que hay instituciones esperando participar en el comanejo de áreas y nadie escucha”.

Destaca que los últimos ministros se ufanan en dar cifras sobre los montos recaudados por el Ministerio.

“¿Y qué se hacen esos millones? Me he estado preguntando pero nadie responde (…). Ah, en la cuenta única. Pues descentralicemos la cuenta única, porque muchos de esos (montos) que aumentan esa cuenta, vienen de las áreas protegidas”.

DE INTERÉS

Mesa de diálogo. Sixto J. Incháustegui, moderador del coloquio y presidente del Grupo Jaragua, propuso la creación de una mesa de diálogo permanente sobre el tema de las áreas protegidas.

La conferencia fue organizada por el Grupo Jaragua, el Consorcio Ambiental Dominicano, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y la (Plataforma Dominicana de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (PDBES)

Invitados. Estuvieron presentes en la conferencia Francisco Contreras, titular de la Procuraduría Especializada para la defensa del Medio Ambiente y recursos naturales; Adriana Bueno, directora de la Escuela de Biología de la UASD y José Enrique Báez, ingeniero forestal y exdirector del Plan Nacional Quisqueya Verde.

Eleuterio Martínez, ambientalista, miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana: “Tenemos un señor sistema de áreas protegidas”

“Muchas cosas que estamos hablando y estamos discutiendo, es cantándonos y llorándonos nosotros mismos. Nosotros sí tenemos, aunque sea en papeles, sí tenemos un sistema nacional de áreas protegidas. Completo. Todos los bosques primarios (…) absolutamente todos están dentro de Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los ecosistemas importantes de este país, todos están en el sistema de áreas protegidas. De las áreas costeras y marinas más importantes, todas están en el sistema… Aunque estén en papeles nada más, porque esa es la última parte, la estrategia y los pasos a seguir.



“Hay que hacer dos subsistemas ya, si queremos manejar esto. Primero, hacer la planificación global del sistema (…) y aprender a jerarquizar. Necesitamos definir ese plan global del sistema con dos subsistemas: el subsistema costero marino y el subsistema terrestre, es lo primero; y después comenzar a jerarquizar cada una de las áreas protegidas.



“El problema del Ministerio de Medio Ambiente… todas las áreas protegidas se han creado fuera de ese ministerio. El ministerio está manejando algo que ellos no conocen ni saben. Díganmelo a mí. Yo fui viceministro también, cuando se creó justamente el segundo paquete de áreas protegidas. (…) Si nos lo proponemos ahora, podemos afinar, afinar, porque es lo que falta, afinar el sistema. Y tenemos un señor sistema de áreas protegidas”.



Al fondo, en la mesa principal: Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD; Francisco Arnemann, del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI); Jesús Moreno, del Consorcio Ambiental Dominicano (CAD); José Manuel Mateo, de la Academia de Ciencias de República Dominicana; y Sixto J. Incháustegui, presidente del Grupo Jaragua. En el podio, la bióloga Yvonne Arias, miembro del miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

IMPRESIONES

Luis Carvajal: “Ojalá de aquí saquemos propuestas, conclusiones y acciones para revertir cualquier situación negativa, para favorecer y potencializar cualquier tendencia positiva”.

Omar Ramírez, exdirector de Parques Nacionales y exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales: “Las áreas protegidas, si no están saneadas catastralmente, no busquen nada por ahí. Uno de los temas de corrupción que hay aquí fue que algunos eco-pillos se pusieron a inventar con los títulos de las áreas protegidas. Por eso, una unidad catastral dentro del Ministerio que sanee la titularidad es lo fundamental, porque después de ahí, nananina”.

Víctor Almánzar, de la reserva científica Loma Quita Espuela: “Si nosotros no creemos que la cosa puede mejorar, estamos aquí haciendo un ejercicio de hipocresía. Deberíamos quedarnos en la casa. Creo que sí, que podemos cambiar. La presencia de todos nosotros aquí puede ser un indicativo. Hay necesidad de crear estructuras de gobernanza en beneficio ni siquiera por las áreas protegidas: por este país… Eso no va a bajar del cielo, tenemos nosotros que crearlo, presionarlo hasta que se dé. Creo que hay aquí una masa crítica con suficiente oportunidad para hacer eso…”