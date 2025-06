"Solo el 2,7 % del océano está totalmente protegido", según un informe presentado este lunes por el enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos, Peter Thomson, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se realiza en Niza (Francia).

El informe Plan de Acción Oceánica 30x30, de Friends of Ocean Action, ha sido elaborado en colaboración con organizaciones como Blue Action Fund, Blue Marine Foundation, Dona Bertarelli Philanthropy, Mercuria, Minderoo Foundation, Oceano Azul Foundation, y con el apoyo estratégico del Pnuma y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Thomson ha asegurado que "este Plan de Acción destila las ideas de quienes ya están llevando a cabo acciones en el agua para lograr la protección de nuestro planeta azul. El informe ofrece una evaluación franca de la protección actual, identifica oportunidades clave para acelerar el progreso y esboza acciones estratégicas para catalizar la voluntad política, movilizar la financiación y empoderar a las comunidades e instituciones".

"Tenemos cinco años para hacerlo bien", ha incidido Thomson, quien ha añadido que "el Plan de Acción 30x30 pretende dar el impulso necesario para que así sea". "Sabemos lo que funciona. Sabemos quién lidera. Sabemos dónde se necesita apoyo. Ahora es el momento de actuar urgentemente sobre los océanos", ha añadido.

Basado en los últimos datos científicos, el Plan de Acción 30x30 es un llamamiento a la acción para que los gobiernos y las partes interesadas "alineen esfuerzos, amplíen la protección y aprovechen las oportunidades" que presentan los acuerdos internacionales para "cerrar la brecha y proteger los ecosistemas oceánicos críticos para la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las comunidades".

Según algunos datos recientes recogidos en el informe, solo un 2,7 % está total o altamente protegido, únicamente un 8,3 % del océano abarca áreas marinas protegidas (AMP), de las cuales 7,4% se encuentran en aguas nacionales y 0,9% en alta mar.

Por ello, afirma que sin una acción urgente y coordinada, es improbable que se alcancen los objetivos del Acuerdo de Biodiversidad Global de Kunming-Montreal que insta a la protección de al menos un 30 % de los océanos para 2030.

Pero el documento destaca dos claves: "Se protege demasiado poco del océano de forma efectiva y se avanza demasiado despacio".

En la actualidad solo se destinan 1.200 millones de dólares anuales a la protección de los océanos, una fracción de los 15.800 millones que se necesitan anualmente para alcanzar el objetivo 30x30, de acuerdo con los datos de 'El desfase en la protección de los océanos: evaluación de los avances hacia el objetivo 30x30' (The Ocean Protection Gap: Assessing Progress towards the 30x30 Target).

Unos 85.000 millones de dólares anuales

Señala que con tres acciones concretas: preservar las defensas costeras naturales, evitar las emisiones de carbono derivadas de la pérdida de praderas marinas y la recuperación de las pesquerías sobreexplotadas en las zonas protegidas del 30x30 se podría generar unos 85.000 millones de dólares anuales de aquí a 2050 en costes evitados y beneficios anuales.

Susan Gardner, directora de la División de Ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) ha señalado que el informe muestra claramente que se necesita intensificar urgentemente los esfuerzos "en materia de cobertura, lo que incluye garantizar que las zonas protegidas estén bien gestionadas, con una gobernanza eficaz e integradora y la participación de las comunidades locales".

Según Gardner, los Convenios sobre los Mares Regionales desempeñarán un papel importante en este sentido, tendiendo puentes entre las realidades sobre el terreno, la colaboración regional y los marcos mundiales, incluido el Marco Mundial sobre la Biodiversidad del CDB y el Acuerdo sobre Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ).