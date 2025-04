“República Dominicana no cuenta con un verdadero sistema de adaptación al cambio climático”

El ingeniero agrónomo dominicano José Mercedes, especialista en administración de recursos forestales, cálculo de emisión y remoción de gases de efecto invernadero, considera que el país no cuenta con un verdadero sistema de adaptación al cambio climático “que la gente pueda aplicar”.

Tampoco ve un interés real por parte del Gobierno en fomentar investigaciones acertadas destinadas a la captura de carbono.

Es más, sugiere que, como el tiempo apremia, hay que actuar ya porque “llegará el momento en que vamos a decir debimos haber hecho” y entonces será demasiado tarde.

El planteamiento surgió en el Encuentro Verde de Listín Diario mientras explicaba sobre la posibilidad de plantar pino chileno en República Dominicana para suplir la demanda local de madera, algo que Mercedes asegura es factible porque “podemos producir aquí dos veces lo que ellos producen una”.

El Gobierno debe invertir en investigación de sistemas que aumenten la capacidad de captura de carbono, sugiere Mercedes.Getty Images/iStockphoto

En ese aspecto, y al ser cuestionado sobre por qué elegir una especie extranjera con estos fines, Mercedes señala que hay que tener la mente “un poquito amplia” porque “la naturaleza no tiene fronteras como tal”.

LD. ¿No importa que sea una especie introducida?

JM. La naturaleza va mudándose de sitio con especies animales y vegetales según las condiciones climáticas. Y nosotros aquí entre comillas tenemos un privilegio, que es una desgracia, de que somos una isla. Por lo tanto, difícilmente, una especie naturalmente, vegetal, va a llegar al país. Ahora, cuando se habla de especies nativas y de especies introducidas son conceptos nuestros.

Yo tengo una frontera, digamos Colombia-Venezuela: una especie del lado de Colombia me puede llegar sin problemas a Venezuela. Son territorios afines, pero hay una condición de temperaturas hacia la montaña. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que especies de insectos están subiendo a las montañas, por el calor, por el cambio climático. Las especies vegetales hacen lo mismo pero más lento, en condiciones naturales, es decir, ellas migran, se mueven.

Entonces, si nosotros queremos enfrentar el riesgo climático de ese calentón que se nos está pronosticando, y esa disminución de lluvia que vamos a tener, nuestros gobiernos debieran estar trabajando en verdaderos sistemas de adaptación y resiliencia en la producción.

Hemos invertido muchísimo dinero que nos han donado, que nos han prestado, pero todavía no tenemos un verdadero sistema de adaptación que la gente lo pueda aplicar. Lo que tenemos son documentos que dicen hay que hacer esto, pero no tienen el cómo. Tenemos planes fenomenales. Lo que pasa con esos planes es que se han quedado en la parte de planteamiento político y planteamiento educativo. Pero en la parte de la acción, que es donde hay que aterrizar, ahí hay poca cosa, porque quienes hacen eso saben que la tierra es tierra porque alguna vez se enlodaron.

Heidy Santana, coordinadora Ambiental de la fundación Propagás; José Mercedes y la bióloga Yvonne Arias, coordinadora del Encuentro Verde de Listín Diario. ALEXANDER MORA/LDALEXANDER MORA/LD

LD. ¿Qué sugiere para arrancar y pasar a la acción?

JM. Ahora mismo acabamos de realizar lo que llamo la primera fase de un estudio de “Potencial de captura de carbono en las áreas de producción ganadera”.

El suelo es el que tiene la mayor reserva, fuera del agua, de carbono. Esa es una realidad pero también un potencial. Como el suelo se ha erodado, se ha ido mucha materia orgánica, eso es carbono que se ha ido al mar. Entonces, si hiciéramos un sistema más eficiente, podríamos incorporar más carbono al suelo y, por lo tanto, podríamos capturar carbono del aire, que al Gobierno le interesa.

Ahora, el Estado no está fomentando las investigaciones como pudiera ser, porque considera que la investigación es algo como poco visible. Ahora estamos fomentando la investigación en tierras raras, porque mañana se va a hacer una mina y se saca el dinero. Pero en el área de fomentar la captura de carbono verdaderamente hay que hacer pequeños ensayos en diferentes sitios: evaluar lo que hay ahora, hacer el ensayo y después comparar. Eso toma un poquito de tiempo, pero vale el esfuerzo hacerlo, ¿por qué? Porque va a llegar el momento en que vamos a decir “debimos haber hecho”, pero ya es demasiado tarde.

Empezamos con que en el 2030 tendríamos qué sé yo qué cosa. Estamos prácticamente en el 2030 ¿y en qué estamos? Ah, que no se ha hecho esto porque no se hicieron los estudios de campo, porque tal cosa... Además de eso, tenemos un hándicap: el sector privado invierte poco en investigación, quiere que todo se lo den.

José Mercedes entiende que "la recuperación de los recursos naturales no es un asunto que se hace solo".Getty Images/iStockphoto

LD. ¿A qué se le debe dar prioridad?

JM. El Gobierno debe invertir en investigación de sistemas que aumenten la capacidad de captura de carbono. Debe investigar en selección de especies y en mejoramiento genético. Eso no se consigue con la IA (inteligencia artificial), pero la IA da un producto inmediato. La naturaleza no se trabaja con la IA; la naturaleza toma su tiempo, no es una máquina a la que yo le hago un programita.

Hay muchos técnicos y estudios, el Ministerio (de Medio Ambiente) no tiene suficiente personal, eso lo defiendo en todas partes. No tiene ni suficientes técnicos ni tampoco tiene el suficiente apoyo económico, financiero; por lo tanto, tiene par de limitaciones que son muy fuertes. Parte del personal que tiene el Ministerio, y estoy hablando desde fuera, necesita capacitaciones, y por el otro lado necesita un apoyo real desde la Presidencia. Si no hay una política real de fomento, los técnicos no van a hacer nada. El Ministerio necesita fortalecer el personal que tiene e incorporar otros.