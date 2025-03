‘Orquídeas en el bosque’: belleza y conservación

Con un llamado a proteger las especies nuestras, defender su hábitat natural y concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la biodiversidad, la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) invita al público a uno de los encuentros anuales más esperados por los amantes de las plantas en República Dominicana.

El Festival de Orquídeas 2025 tendrá lugar del 13 al 16 de marzo próximos en el Jardín Botánico Nacional (JBN).

La actual versión corresponde a la exposición número 52 y al concurso nacional 42 y, como siempre, habrá venta de orquídeas a precio de feria.

La recepción de plantas para la exposición tendrá lugar el martes 11 de marzo, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La participación es abierta al público, los interesados solo deben llevar sus plantas identificadas (la SDO puede ayudarles en esto) y sanas.

Este año, el festival cuenta por primera vez con un expositor internacional. Ecuagenera, una de las empresas productoras de orquídeas más grandes del mundo, llega desde Ecuador a vender y exponer orquídeas ornamentales exóticas, comparte la SDO.

CONOCER Y DEFENDER LO NUESTRO

“Orquídeas en el bosque”, el tema escogido para este 2025, procura elevar una voz de alerta en defensa del hábitat natural de las orquídeas dominicanas.

“Lamentablemente aquí no se tiene en consideración preservar las plantas nativas y debido a la devastación de los bosques las nuestras han ido desapareciendo”, dice a Listín Diario Milda Sánchez, presidenta de la SDO.

También “el salvajismo de la gente”, de recoger plantas para vender, está impactando las poblaciones, agrega Sánchez, al ofrecer detalles del festival junto a otros miembros de la SDO.

“Esas plantas no se deben comprar. Las nativas no tienen precio, es algo que nos ha dado papá Dios y debemos conservarlas. Cuando recoges una planta nativa, la sacas de su hábitat y las llevas a otro lugar les cuesta adaptarse; pueden mantenerse algunas, pero la mayoría se seca”.

En La Española crecen unas 350 especies de orquídeas, casi todas amenazadas.

“Queremos hacer un llamado al Ministerio de Educación, a Medio Ambiente, al Estado, para que concienticen a esta nueva generación que va subiendo a que cuiden lo nativo”, indica Rossy Contreras.

“En la zona del Este han hecho cantidad de hoteles y todas esas plantas nativas que forman parte de nuestra historia natural se han perdido. Las autoridades, si ven que van a construir, deben decidir qué árboles se quedan; exigir que si quitarán 60 matas de ahí, deben llevar las semillas al laboratorio”, sigue Contreras.

O, como explica Máximo Gómez, llamar al Jardín Botánico para que las recolecten y ayuden a repoblar otros lugares con esas especies, para que no se pierdan.

Una buena acción, comenta Yolanda Paniagua, es aprender a identificar las plantas locales y si hay interés en su cultivo instruirse en cómo cuidarlas, reproducirlas y protegerlas.

Con este propósito, la SDO impartirá durante el festival charlas y talleres dirigidos a estudiantes, productores, cultivadores y aficionados.

PROGRAMA

Charlas y talleres en el auditorio del JBN



Jueves 13

10:30 a.m. Charla sobre medio ambiente dirigido a estudiantes, a cargo del Departamento de Educación Ambiental del JBN.

2:30 p.m. Repoteo y división. José Almánzar.



Viernes 14

10:30 a.m. Charla sobre medio ambiente dirigido a estudiantes. JBN.

2:30 p.m. Enfermedades de las orquídeas.

Fernando Díaz.



Sábado 15

10:30 a.m. Cultivo de vandas en el Trópico. Benito Solano.

2:30 p.m. Manejo de plagas en las orquídeas, con Eddy Fermín.



Domingo 16

10:30 a.m. Cultivo de Cattleya maxima. Iván Portilla, de Ecuagenera (Ecuador).

2:30 p.m. Orquídeas del Ecuador. Iván Portilla