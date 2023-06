Importancia de la Paleontología en los estudios de impacto ambiental

A propósito del hallazgo de la cabeza más completa de un fósil de gaviálido encontrado en el Caribe, ocurrido en enero en Monte Plata, Juan Almonte, curador de la colección paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano, conversa con Listín Diario sobre la importancia de que se incluya el conocimiento de un paleontólogo en los estudios de impacto ambiental.

LD. Tomando en cuenta que la Paleontología no es una carrera muy popular en el país, ¿qué representa este hallazgo para el Museo y para la ciencia en República Dominicana?

JA. Creo que es hasta ahora uno de los hallazgos más importantes de República Dominicana y del Caribe. Estamos tratando de que se le dé más importancia a los estudios paleontológicos en República Dominicana. En los estudios de impacto ambiental que tienen que ver con las construcciones no se toma en cuenta el estudio paleontológico. En el poblado de Gonzalo, donde comíamos durante estas jornadas de trabajo, pasamos por un sitio de donde el pueblo está tomando materiales para relleno, para hacer sus casas… Fuimos a revisar un corte que estaban haciendo y encontramos que estaba lleno de fósiles. Encontramos costillas de dugón, un sirénido extinto en el Caribe, las costillas salían de las rocas; fósiles de tortugas y dientes de rayas…

Dentro del estudio de impacto ambiental que debe presentar cualquier institución, ya sea para construir un hotel, una carretera, un edificio o un camino, debe estar incluido el estudio paleontológico.

LD. ¿Cuenta República Dominicana con suficientes paleontólogos para hacer ese trabajo?

No. El único que está haciendo estudios y trabajos de campo en el área de la Paleontología soy yo. Esta especialidad se estudia fuera del país.

LD. ¿Qué beneficios se obtienen si se aplica esta sugerencia?

La historia de la Biología depende de la Paleontología. No podemos saber lo que tenemos ahora si no sabemos lo que teníamos antes. ¿Cómo vamos a conservar si no sabemos lo que teníamos? ¿Qué pasó con la fauna dominicana? Si la vemos desde el pasado, podemos comprender y hacer estudios para poder conservar lo que tenemos: ¿por qué cuando llegaron los europeos a la Hispaniola teníamos aproximadamente 14 especies de roedores y desaparecieron? Teníamos insectívoros y también desaparecieron.

Si no conocemos esa historia, y por qué se extinguieron, entonces no podemos comprender ni emprender la voz de alerta”.

LD. ¿Y cómo ayuda la Palentología a la conservación?

La participación del paleontólogo va a garantizar la conservación del sitio, el conocimiento de nuestra paleofauna, que teníamos. Se van a garantizar muchas cosas. Se va a incentivar a que los estudiantes se interesen en estudiar Paleontología. La razón de los museos es transmitir conocimiento, pero si no tenemos el conocimiento anterior, de lo que teníamos antes, ¿cómo vamos a proteger lo que tenemos ahora? Todos los museos de historia natural comienzan mostrando la vida del pasado, porque sin la vida del pasado no podemos comprender la vida del futuro.