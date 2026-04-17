Anuncian actividad de armonía y bienestar en Punta Cana

El cuerpo, la mente y el espíritu deben estar alineados para que un ser humano sienta el bienestar. Para lograrlo se necesitan técnicas que incentiven a llevar una vida equilibrada.

Con esta filosofía ‘Armonía – Bienestar Integral & Expo Wellness’ llega por primera vez a Punta Cana este 18 y 19 de abril con su cuarta edición.

La actividad se realizará durante los dos días en Pueblito Caribeño, Victacana, y ofrecerá experiencias de movimiento consciente, pilates, full dance, Hatha Yoga, yoga de risa, Tai Chi, baño de Gong, terapia sonora, meditación de apertura al corazón, quiropráctica, además de ejercicios guiados para evitar la procrastinación y técnicas de liberación emocional .

El espacio integra naturaleza, comunidad y estilo de vida consciente, alineados con el propósito de acercar herramientas reales para el bienestar del ser, integrando cuerpo, mente, espíritu, al tiempo que promueve el despertar de conciencia hacia una vida más equilibrada y en armonía.

El evento tendrá la asistencia de algunos invitados internacionales.Fuente externa

El evento contará con un mercadito de bienestar, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las propuestas de emprendedores, terapeutas y especialistas del sector.

Además, dispondrá de una zona especialmente diseñado para niños, con actividades orientadas a su desarrollo y bienestar, para disfrutar todo el fin de semana.

Participación internacional

El evento tendrá la asistencia de algunos invitados internacionales, dentro de las que se destaca la participación de Human Garage, movimiento global que promueve el bienestar a través de técnicas de movimiento, respiración y liberación miofascial, con la presencia de la facilitadora internacional Aisha Rodríguez.

Doris Chirinos, Teambuilder Master, coach empresarial y embajadora de Yoga de la Risa, quien será la responsable de ofrecer una experiencia transformadora, donde la risa se convierta en medicina para el cuerpo y el alma. “Participar es regalarte bienestar, energía y conexión genuina en comunidad. Porque a veces, lo que más necesita es simplemente volver a reír”, explicó sobre su tarea en la actividad.

La actividad se realizará durante los dos días en Pueblito Caribeño, Victacana, y ofrecerá experiencias de movimiento consciente.Fuente externa

Sobre la actividad

Con la participación de Armonía en Punta Cana el posicionamiento del país como destino de turismo de bienestar se refuerza, gracias a su entorno natural, infraestructura turística y creciente oferta wellness.