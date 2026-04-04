Roco Tren Turístico, una nueva forma de explorar la ruta histórica de Santiago durante Semana Santa

El Roco Tren Turístico de Santiago ofrece una experiencia cultural que recorre los principales puntos históricos de la "Ciudad Corazón", con un relato que permite comprender la evolución arquitectónica y social, así como la importancia histórica de la ciudad.

La ruta inicia en el Gran Teatro del Cibao, destacando su relevancia cultural en el desarrollo artístico de la región. Desde allí, el tren continúa hacia el Hotel Matum, donde se narra su vinculación con acontecimientos históricos como la Guerra de Abril de 1965. A seguidas, el tour presenta la estatua de Santiago Apóstol, una pieza emblemática que representa al patrón de la ciudad.

Más adelante, se introduce la historia del Monumento a los Héroes de la Restauración, símbolo nacional que encarna la lucha restauradora y constituye uno de los principales referentes visuales de Santiago.

Tras este tramo inicial, el tren toma la calle Las Carreras, donde se destaca la infraestructura del Monorriel de Santiago, parte fundamental del nuevo sistema de movilidad urbana. Luego empalma con la calle España, donde se destaca el legado de la Biblioteca Ateneo Amantes de la Luz, institución clave en la vida intelectual de la ciudad.

El recorrido continúa por la avenida 27 de Febrero, sección en la que se resalta la labor del Cuerpo de Bomberos de Santiago y el valor patrimonial del histórico Cementerio de la 30 de Marzo.

Al llegar a la calle 30 de Marzo, la narración se profundiza con varios puntos de interés: el Hotel Las Mercedes, una edificación histórica representativa del hospedaje tradicional santiaguero; ahora convertido en el Centro Cultural Banreservas, espacio dedicado a promover la memoria histórica y el arte local.

También está el Parque Duarte y la estatua de Juan Pablo Duarte, colocados como referentes cívicos del casco urbano; y la Catedral Santiago Apóstol, que alberga una de las dos únicas réplicas de la famosa escultura "La Piedad" de Miguel Ángel existentes en el mundo. Esculpida por el artista italiano Nicola Arigini en mármol de Carrara, es casi idéntica a la original y fue gestionada por el embajador dominicano Aliro Paulino Segura

El tour avanza luego hacia el puente Hermanos Patiño, enlazando con la avenida Antonio Guzmán. Desde allí retoma la calle Del Sol, donde se destacan el Centro de la Cultura de Santiago, el Museo de la Infancia, así como el rol histórico y comercial de esta vía como eje vital del centro urbano.

Posteriormente, el recorrido llega a la calle Sánchez, donde se explica la importancia histórica de la Logia, uno de los espacios simbólicos del pensamiento cívico de la ciudad. Luego, el tren toma nuevamente Las Carreras, donde se resaltan las referencias a las batallas que llevan su nombre y su peso en la historia local.

Finalmente, el recorrido regresa al entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración y concluye su circuito en el Gran Teatro del Cibao, donde inició.

La propuesta, operada por Roco Tren Solution y comercializada por la Agencia de Viajes Gómez Tours, se posiciona como una de las opciones más atractivas para esta Semana Santa.

Roco Tren TurísticoFuente externa

Reservas

Durante la Semana Santa, el Roco Tren Turístico operará en horario especial de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., permitiendo disfrutar el trayecto en un ambiente más fresco. Las reservaciones están disponibles vía WhatsApp al 809-583-0628, a través de Gómez Tours.

Tours religiosoS

Este Sábado Santo trae además una experiencia espiritual, un recorrido por la ruta Sendero de la Fe en Santiago, un recorrido especial por las cuatro parroquias en el centro histórico de la ciudad.

La peregrinación incluye las Parroquias La Altagracia, San José de la Montaña, San Antonio de Padua y la Catedral Santiago Apóstol.