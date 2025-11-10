RD será la sede de la Asamblea General de la ONU Turismo en el 2027

La Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo) confirmó a República Dominicana para ser la sede de su vigésima séptima Asamblea General, la cual reunirá importantes funcionarios del turismo a nivel mundial.

El país fue elegido por la ONU Turismo mediante la resolución 631 tras presentar su candidatura, mientras que la asamblea será celebrada en el año 2027.

“La candidatura de la República Dominicana ha recibido el patrocinio de al menos el 10 % de los Estados miembros requeridos en virtud de las directrices para la selección de lugares para las sesiones de la Asamblea General, adoptadas a través de la resolución 631(XX)”, señala un comunicado del organismo.

Asimismo, ONU Turismo reconoció que el Gobierno dominicano se comprometió a respetar el marco jurídico para la celebración de las reuniones de Turismo de las Naciones Unidas, y a proporcionar las condiciones establecidas.