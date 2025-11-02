Mar Rojo saudí, un destino inimaginable

Las cálidas y cristalinas aguas del Mar Rojo de Arabia Saudí, y su área costera, de una belleza natural espectacular, son un destino turístico de Oriente Medio donde el lujo más alto se compagina con la aventura y el respeto del medio ambiente, ofreciendo una nueva frontera para los viajes de alto nivel.

Con 1.800 kilómetros de costa virgen, islas intactas y una constelación de resorts innovadores, en el Mar Rojo Saudí los huéspedes pueden bucear en arrecifes vírgenes, navegar por aguas turquesas, escalar acantilados desérticos y regresar cada noche a santuarios de diseño y bienestar, según Visita Saudi.

Situado sobre una laguna resplandeciente en una isla, el Shebara Resort es diferente de otros complejos turísticos. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Las 38 villas esféricas de acero inoxidable del Shebara Resort, algunas sobre el agua y otras a lo largo de la costa, brillando como perlas en el mar turquesa, y las 64 villas y suites integradas en cuevas y paredes rocosas del Desert Rock Resort, construido en las montañas de granito, ofrecen experiencias inolvidables.

A unas ocho horas de vuelo de los lugares donde habita el 80 % de la población mundial se encuentra un archipiélago de playas vírgenes, volcanes inactivos, extensas dunas desérticas, cañones montañosos, sitios históricos y culturales, y numerosas islas prístinas rodeadas de aguas cristalinas y por unos de los sistemas de barrera de coral más grandes del mundo: el Mar Rojo saudí.

Con una longitud de más de 2.000 kilómetros y una anchura máxima de 355 kilómetros, una forma larga y angosta y una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados, el Mar Rojo se sitúa entre África y Asia, está rodeado por ocho países (Egipto, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, Eritrea, Israel, Yibuti y Jordania) y es conocido por sus aguas cálidas y cristalinas, su gran biodiversidad y las bellezas de sus entornos naturales.

Las aguas y los 1.800 kilómetros de costa virgen de este cuerpo de agua salada correspondientes a Arabia Saudita, área conocida como Mar Rojo saudí, incluyen islas intactas y una constelación de complejos hoteleros innovadores, que se han transformado en un destino que cautiva a los viajeros más exigentes, donde el lujo más alto se une a la aventura y la sostenibilidad ambiental.

El complejo Shebara Resort cuenta con 38 villas esféricas de acero inoxidable, situadas en el agua y la costa. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

En este área, el 75% de las islas permanecen intactas y nueve de ellas son zonas especiales de conservación; se excluyen los plásticos de un solo uso; los vegetales proceden de un vivero situado sobre el terreno y se opera con ‘cero residuos’ en los vertederos y ‘cero huella de carbono’, según Visit Saudi (VS), web oficial de la autoridad de Turismo saudí, que impulsa la marca de consumo ‘Saudi, Welcome to Arabia’.

Se trata de un área del Mar Rojo destinada a un turismo sostenible y responsable, que abarca más de 28.000 kilómetros cuadrados y donde se ha previsto limitar el número de visitas, para garantizar que se cumplan los objetivos de mejora ambiental, según informa VS (www.visitsaudi.com).

Con aguas excepcionalmente cálidas, saladas y protegidas de las influencias acuáticas del exterior, las condiciones únicas del Mar Rojo saudí lo han convertido en un oasis con arrecifes deslumbrantes y llenos de biodiversidad, que permanecen pristinos, destaca VS.

Recientemente, los complejos turísticos de Shebara, Desert Rock, Six Senses Southern Dunes, St. Regis Red Sea Resort y Nujuma, se han unido a las plataformas de experiencias Galaxea, WAMA y Akun, que operan en el Mar Rojo saudí, para ofrecer un nuevo estándar de lujo costero en esa región, según puntualizan.

La plataforma Galaxea permite explorar los puntos de buceo del Mar Rojo Saudí, muchos de ellos intactos. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Galaxea es un centro de buceo y actividades deportivas que ofrece experiencias de buceo, esnórquel y conservación; WAMA es un club de vela que permite disfrutar de las idílicas condiciones de navegación del Mar Rojo; y Akun es una firma de deportes de aventura como montaña, ciclismo, ‘trail running’ y senderismo, explican desde el equipo de comunicación de VS.

Añaden que “la época ideal para visitar el Mar Rojo saudí es entre octubre y abril, cuando allí el clima es agradablemente cálido, lo que lo hace perfecto para actividades en la playa y arrecifes, el buceo y las visitas a las islas y lagunas ocultas”.

Para el público internacional que descubre el Mar Rojo saudí por primera vez, esta región no solo ofrece resorts de lujo y actividades atractivas, sino también experiencias inmersivas que la transforman en un parque de atracciones donde se fusionan lujo y aventura, cautivando a los viajeros más exigentes, destaca VS, que describe a continuación esta oferta innovadora.

Construido directamente en las montañas de granito, el Desert Rock Resort invita a dormir en los acantilados. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Escapada futurista a una isla paradisíaca.

Suspendido sobre una laguna resplandeciente en la isla de Shebara, el complejo Shebara Resort cuenta con 38 villas esféricas de acero inoxidable, algunas flotando sobre el agua y otras a lo largo de la costa, y todas ellas con vistas panorámicas del mar, las cuales brillan como perlas en el mar turquesa y funcionan íntegramente con energía solar.

Los huéspedes acceden directamente, con buceo y ‘snorkel’, a uno de los ecosistemas de coral más saludables de la región, que durante el día rebosa de vida marina caleidoscópica. Por la noche, el ‘spa’ ofrece tratamientos exclusivos, como el masaje ‘Moonlight’, con aceites infusionados y bajo las estrellas. Su gastronomía ha sido elaborada por chefs de talla mundial

Santuario tallado en piedra en el desierto.

Construido en las montañas de granito y con 64 villas y suites integradas en cuevas y paredes rocosas, el Desert Rock Resort invita a los huéspedes a dormir en los propios acantilados, fusionando arquitectura con geología y transformando el desierto en un exclusivo parque de atracciones con emociones fuertes.

Los huéspedes pueden hacer senderismo por wadis (cauces de río secos); recorrer en bicicleta valles espectaculares; escalar guiados por instructores; y practicar rappel, tirolina y vía ferrata. De noche, pueden apreciar uno de los cielos nocturnos más claros del mundo, disfrutando de sesiones guiadas de astronomía, excursiones y cenas, bajo constelaciones deslumbrantes.

Las 64 villas y suites del Desert Rock Resort están perfectamente integradas en cuevas y paredes rocosas. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Autenticidad cultural y bienestar de vanguardia.

El complejo Six Senses Southern Dunes, con sus 76 villas que reflejan las formaciones rocosas del desierto, con patios sombreados y amplias terrazas, combina la herencia nabatea, rituales de bienestar y un estilo de vida holístico moderno.

El corazón del establecimiento es un ‘spa’ de dos plantas, que ofrece suites sensoriales, cúpulas de meditación, terapias antienvejecimiento y tratamientos inspirados en el desierto, que se complementan con excursiones guiadas por el desierto de Akun, yoga al amanecer en las dunas, senderismo por valles de arenisca y sesiones de cuentacuentos con artesanos locales.

Icono de la sofisticación en un edén marino.

Localizado en las islas Ummahat, el St. Regis Red Sea Resort es un ejemplo de vida refinada, con sus 90 villas situadas tanto sobre el agua como a lo largo de la playa y atendidas por el legendario servicio de mayordomos de este complejo.

Sus huéspedes pueden sumergirse directamente en los arrecifes de coral; disfrutar tratamientos de ‘spa’ inspirados en las tradiciones árabes de bienestar; explorar la costa mediante experiencias de paddle surf y vela; y paladear una gastronomía que combina cocina internacional e ingredientes locales, en cenas descalzos en la playa o elegantes veladas bajo el cielo nocturno.

En el Six Senses Southern Dunes se combinan herencia cultural, bienestar y estilo de vida moderno. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Nuevo referente mundial en exclusividad.

Con sus 63 villas inspiradas en conchas marinas, cada una con piscina privada y servicio de mayordomo, Nujuma es parte de la red Ritz-Carlton Reserve, compuesta por alojamientos apartados y excepcionales, que ofrecen privacidad y lujo al más alto nivel y donde el cuidado y la artesanía se sienten en cada rincón.

Sus huéspedes pueden disfrutar en el Neyrah Spa de rituales que combinan productos botánicos del desierto y minerales marinos; visitar la Conservation House, donde biólogos marinos guían la restauración de corales y exploración de arrecifes; o asistir a sesiones vespertinas de observación de estrellas, que convierten al resort en un santuario de serenidad y descubrimiento.

Un arrecife rebosante de vida redescubierto.

La plataforma marina especializada Galaxea garantiza que los huéspedes de los resorts del Mar Rojo saudí puedan explorar algunos de los más de 500 puntos de buceo, muchos de ellos intactos desde hace siglos, que alberga esta área marítima.

El complejo Desert Rock Resort transforma el desierto en un exclusivo parque de atracciones y aventura. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Los huéspedes pueden embarcarse en excursiones de esnórquel aptas para principiantes, realizar inmersiones profundas avanzadas, inmersiones nocturnas o exploraciones de pecios, y participar activamente en la protección de los arrecifes de coral, a través de los programas orientados a su conservación.

Lujo de alto nivel en las aguas saudíes.

La plataforma de deportes acuáticos WAMA ofrece a los huéspedes la posibilidad de deslizarse silenciosamente por los bosques de manglares en tablas de ‘paddle surf’, navegar por lagunas de color turquesas o disfrutar del subidón de adrenalina que provocan la práctica del ’kitesurf’ y el ‘flyboard’.

Cada actividad, ya sea una primera lección o una excursión de nivel experto, está cuidadosamente diseñada, utilizando exclusivos puertos deportivos y playas de resort como puntos de partida, y garantizando que cada momento en el agua se convierta una experiencia de emoción y lujo.

Las villas de Six Senses Southern Dunes ofrecen patios sombreados y amplias terrazas en un ámbito desértico. Foto: 'Saudi, Welcome to Arabia'.EFE

Aventuras inolvidables por tierras árabes.

La plataforma deportiva Akun transforma los paisajes de Arabia Saudí, desde valles desérticos hasta montañas costeras, en zonas de aventura inmersivas, donde los huéspedes pueden practicar ciclismo con bicicletas de ruedas gruesas, senderismo de montaña, escalada y tirolina en cañones.

En Desert Rock, Akun organiza exploraciones por terrenos escarpados, mientras que en Six Senses Southern Dunes integra caminatas conscientes con rituales de bienestar. Ya sea escalando acantilados o meditando en valles de arenisca, esta plataforma ofrece experiencias que compaginan adrenalina y reflexión.