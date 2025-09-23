La magia del campo, de c llega al Caribe con la apertura de PANACA República Dominicana, un parque temático único que conecta la ciudad con la riqueza de la vida rural a través de experiencias culturales, pecuarias, folclóricas, artesanales, gastronómicas y musicales.

PANACA abre en Punta Cana con TRAVESÍA, un espectáculo ecuestre de clase mundial

Pensado para que grandes y pequeños vivan una inmersión en el mundo agropecuario, el parque permite el contacto directo con animales como vacas, búfalos, ovejas, cabras, gallinas, conejos, caballos y ponis, entre muchos otros.

“PANACA República Dominicana es una experiencia viva y transformadora donde se rinde tributo a nuestras raíces, folclor y cultura a través del poder del campo. Queremos que los dominicanos se enamoren del concepto y lo hagan suyo, porque aquí la tierra enseña, los animales conmueven y lo nuestro se celebra”, expresó Reyson Pimentel, director comercial.

Atracciones principales

El parque ofrece cinco propuestas que combinan educación, diversión y cultura:

TRAVESÍA: arte ecuestre y espectáculo global

Presentado en la Arena Panaca, este show reúne acrobacia, música, danza y tradiciones de los cinco continentes en una puesta en escena envolvente. Con más de 20 razas y 60 caballos en escena, junto a un elenco internacional de 40 jinetes, bailarines, actores y acróbatas, TRAVESÍA es un viaje visual y emocional que exalta la majestuosidad del arte ecuestre y se convierte en una experiencia imperdible para toda la familia.

Fiesta Dominicana: cultura y celebración

Un espectáculo vibrante que combina el desfile de caballos con bailes tradicionales, música en vivo y una gran orquesta. La experiencia se completa con cócteles, bebidas típicas y una oferta gastronómica que celebra los sabores dominicanos en un ambiente festivo y lleno de identidad cultural.

Plaza Herencia Dominicana: aulas vivas y tradición

Un espacio donde el aprendizaje se une con la diversión a través de la metodología de Edutainment (educación + entretenimiento). Aquí los visitantes pueden:

- Explorar procesos productivos como la caña de azúcar o la transformación de la leche.

- Interactuar con artesanos y animales domésticos.

- Disfrutar de música, danza y gastronomía tradicional en un entorno que honra la cultura y las raíces del país.

Un espacio para vivir lo esencial

Con una arquitectura inspirada en plazas tradicionales y rodeada de naturaleza y animales, PANACA también ofrece espacios versátiles para reuniones, celebraciones y eventos privados. Todo en un ambiente campestre que combina comodidad, belleza y experiencias memorables.

“Este territorio honra el poder del campo y el vínculo con el caballo. Con TRAVESÍA y Fiesta Dominicana abrimos las puertas a una conexión auténtica, segura y profundamente dominicana”, destacó Jorge Ballen, presidente del Grupo Empresarial PANACA.